علیه جامعه پزشکی‌!

به گزارش خبرگزاری مهر، وطن امروز نوشت: موج چهارم کرونا در شرایطی کشور را دربر گرفت که پیش از نوروز ۱۴۰۰ بسیاری از کارشناسان و متخصصان حوزه پزشکی ترددهای بین‌شهری را عاملی مهم برای انتقال و انتشار ویروس کرونا می‌دانستند. با وجود مستندات علمی در این زمینه و تاکید وزارت بهداشت بر عدم انجام سفرهای نوروزی، ستاد ملی مقابله با کرونا مهر تأیید بر سفرهای نوروزی زد تا ثمره این تصمیم، افزایش میزان آمار ابتلاء و فوتی‌های ناشی از کرونا باشد.

با این حال، دولت بدون توجه به عادی‌انگاری صورت‌گرفته از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره سفرهای نوروزی، علت اصلی گسترش بیماری را عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم و ترددهای مرزی با کشور عراق دانست. این در حالی است که با وجود گذشت یک ماه از سفرهای نوروزی، دولت از موضع خود پایین نیامده و همچنان مردم را مقصر اصلی گردش ویروس در کشور می‌داند و نه مجوز صادر شده برای سفرها.

با گسترش ویروس کرونا در سراسر کشور و شکل‌گیری موج جدیدی از این بیماری، این بار دولت دست روی واکسن گذاشته تا پرونده جدیدی را در اختلاف خود با وزارت بهداشت باز کند. رئیس‌جمهور در این موضوع نیز به مانند عامل شیوع موج چهارم کرونا که دیگران را مقصر نامید، انگشت اتهام را به سمت جامعه پزشکی نشان گرفت و گفت: روزی که برای تهیه واکسن از روسیه و چین اقدام کردیم، برخی در فضای مجازی در این زمینه فضاسازی و تزلزل ایجاد کردند و فردی از یک تریبون اعلام کرد که «من این واکسن را نمی‌زنم».

از طرفی کادر پزشکی این روزها شرایط سخت و طاقت‌فرسایی را سپری می‌کند، چرا که تخت‌های بیمارستانی مملو از بیماران کرونایی است و لحظه به لحظه بر تعداد مبتلایان این بیماری افزوده می‌شود. حسن روحانی در جلسه دیروز ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه «با ویروس جدید انگلیسی در کشور مواجه هستیم که قدرت سرایتش ۷۰ درصد بیشتر از ویروس قبلی است»، اظهار داشت: سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد شرایط در ۲ ماه گذشته نگران‌کننده بوده و در این مدت، هر هفته سرایت ویروس ۲ برابر شده و حتی کشورهایی که کمتر با این بیماری مواجه بودند، با مشکلات زیادی مواجه شدند.

سخنان رئیس‌جمهور به نقل از سازمان جهانی بهداشت در حالی است که به عقیده کارشناسان بهداشت و جامع پزشکی، مسبب اصلی شیوع گسترده این بیماری در کشور بی‌توجهی و سهل‌انگاری‌های ستاد ملی مقابله با کرونا و در رأس آن شخص رئیس‌جمهور است که اواخر سال گذشته مجوز ترددهای نوروزی را بدون محدودیت صادر کرد تا این ویروس پرجنب و جوش در سراسر ایران به گردش درآید. اما رئیس‌جمهور به جای چاره‌اندیشی برای جلوگیری از افزایش شمار قربانیان کرونا و قطع تدریجی انتقال این ویروس کشنده با راهکارهای خاص کارشناسانه به برخی اظهارنظرها، واکنش نشان می‌دهد تا خود را از اتفاق فاحشی که بانی آن است، مبرا کند. وی افزود: معمولاً در شرایط آرامش و زمانی که تعداد مرگ‌ومیرها کاهش می‌یابد، یک مسابقه شروع می‌شود؛ هر فرد می‌گوید «من کار درستی انجام دادم» و هر مسؤولی، نام دستگاه متبوع خود را می‌برد و وقتی که شرایط سخت می‌شود، هر کسی می‌خواهد این را گردن دیگری بیندازد و هر مسؤولی می‌گوید «من درست عمل کردم و بخش‌های دیگر بخوبی عمل نکردند»؛ وقتی مشکلی پیش می‌آید، همه باید دست به ‌دست یکدیگر دهیم. ممکن است یک بخش مشکل درست کرده باشد اما باید به یکدیگر کمک کنیم؛ باید در تریبون‌ها هم هشدار و هم آرامش باشد و نباید آرامش جامعه مختل شود.

روحانی خاطرنشان کرد: ما از آغاز مقابله با این بیماری تاکنون ۳ موج داشتیم و از ۳ موج هم عبور کردیم. به‌گونه‌ای نبوده است که این موج‌ها سنگین‌تر از موج‌های اروپا و دیگر مناطق باشد؛ ما در این عرصه تجربه داریم و البته موج چهارم سخت‌تر است و باید از تجارب استفاده کرد تا از این شرایط عبور کنیم. هفته‌ای که در آن هستیم هفته سختی است، البته همه باید مراعات کنیم و واقعاً رعایت پروتکل‌ها به ۹۰ درصد برسد.

رئیس‌جمهور گفت: روزی که برای تهیه واکسن از روسیه و چین اقدام کردیم، برخی در فضای مجازی در این زمینه فضاسازی و تزلزل ایجاد کردند و فردی از یک تریبون اعلام کرد که «من این واکسن را نمی‌زنم» و به دفتر من نیز نامه‌هایی از سوی برخی پزشکان فرستاده شد و برخی می‌خواستند از روسیه و چین واکسن نخریم. امروز همان افراد می‌گویند چرا واکسن کم خریده‌اید؟ تأکید کردم و خوشبختانه وزیر بهداشت هم تأیید می‌کند اگر شرکت معتبری که مورد تأیید وزارت بهداشت ما است و توان خرید واکسن با قیمت نیمایی را دارد، مشکلی نداریم. اگر بیمارستان خصوصی، شرکت و نهادی هست که می‌تواند واکسن بیاورد، مشکلی ندارد اما باید نوع واکسن و چارچوب از سوی وزارت بهداشت تأیید شود.

روحانی با بیان اینکه توان خود را متمرکز می‌کنیم تا واکسن داخلی زودتر به نتیجه برسد، اضافه کرد: برای ما مهم است که روی پای خود بایستیم و خیلی هم امید داریم تابستان از واکسن داخلی خود استفاده کنیم. باید در ۲ ماه اول فصل بهار که روزهای پایانی آن هستیم هر چه می‌توانیم از خارج واکسن بخریم و بیاوریم؛ همچنین باید ۱۶ میلیون کوواکس را بیاوریم و همچنین از کشورهایی که با آنها قرارداد بستیم.

وی گفت: خوشبختانه تا پایان هفته جاری نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰ هزار واکسن تزریق می‌شود؛ گروه اولی که برای ما خیلی مهم بود واکسن را دریافت می‌کنند و وارد گروه دوم می‌شویم. اگر بتوانیم برای حدود ۹ میلیون نفر که سن بالای ۶۵ سال دارند واکسن تزریق کنیم، شرایط متفاوت خواهد شد.

واکسن کالای تجاری نیست

در حالی این بار روحانی جامعه پزشکی را مقصر افزایش ابتلاء به ویروس کرونا به دلیل جلوگیری از ورود واکسن کرونا معرفی می‌کند که وزیر بهداشت چند روز پیش در نشست ستاد استانی کرونا در کرمانشاه گفت: برخی فکر می‌کنند واکسن در جهان به حراج گذاشته شده است، در حالی که این خبرها نیست.

وی ادامه داد: ما می‌دانستیم که واکسن کرونا جدی خواهد بود و می‌دانستیم واکسن یک کالای بهداشتی یا تجاری نیست، بلکه در رابطه با کرونا، این کالا یک ابزار سیاسی در اختیار دولت‌ها خواهد شد. به همین دلیل اقدامات خود را خیلی زود آغاز کردیم. وی درباره ورود بخش خصوصی به واردات واکسن، بیان کرد: بخش خصوصی الان در حال واردات داروی بیماران خاص است اما واکسن به‌مراتب پیچیده‌تر از دارو است. واکسن فرآورده‌ای حساس و بیولوژیک است و افراد متخصص باید آن را وارد کنند.

وزیر بهداشت افزود: ماست‌فروش و سیمان‌فروش و پلاسکوفروش می‌خواهد واکسن بیاورد. من در سازمان غذا و دارو بساط دلالان را جمع کردم.

احتمال تقلب در واردات واکسن توسط بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید در شرایط فعلی، دشوار به نظر می‌رسد بخش خصوصی بتواند در حوزه واردات گسترده واکسن به کشور کمک کند. «مجیدرضا حریری» در گفت‌وگو با ایسنا گفت: در شرایط فعلی، دشوار به نظر می‌رسد بخش خصوصی بتواند در حوزه واردات گسترده واکسن به کشور کمک کند. وی بیان داشت: حتی در کشورهایی مانند ایالات‌متحده، انگلستان و کانادا که مظهر اقتصاد آزاد و فعالیت بخش خصوصی هستند، در حوزه واکسن، دولت‌ها نقش محوری را ایفا می‌کنند. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تاکید کرد: واکسن موضوعی تخصصی است که با سلامت مردم ارتباط دارد و شرکت‌ها و افرادی باید به آن ورود کنند که تجربه و صلاحیت علمی لازم را داشته باشند، در غیر این صورت احتمال کلاهبرداری و دریافت کالای نامرغوب وجود دارد.

روحانی به بهانه رعایت پروتکل‌ها در مجلس حاضر نشد اما مردم را به مسافرت فرستاد!

موج چهارم کرونا با شیوعی گسترده اکنون کشور را فرا گرفته است. سرعت بالای انتقال ویروس جهش‌یافته در حالی است که چراغ سبز ستاد ملی مقابله با کرونا درتعطیلات نوروز، آحاد جامعه را به سفر ترغیب کرد تا این ویروس کشنده در سراسر ایران به چرخش درآید. نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی رئیس‌جمهور حاضر نیست به صحن علنی مجلس در موضوعات مختلف بیاید و دلیل این کار را مصوبات ستاد ملی کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌داند، چرا اجازه داد مردم در ایام نوروز و پیش از آن به سفر بروند؟

علیرضا نظری در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: موج چهارم کرونا خسارت‌های زیادی را در ادامه این شرایط به کشور تحمیل خواهد کرد اما در چرایی این موضوع مسائل زیادی مطرح است و برخی اخبار حکایت از این دارد که در پایان سال ۱۳۹۹ جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست شخص رئیس‌جمهور و مسؤولان مربوط برگزار می‌شد و نظرات کارشناسان اینگونه بود که باید برای جلوگیری از انتقال ویروس کار اساسی کرد اما با این حال رئیس‌جمهور با برخی اظهارات مبنی بر اینکه از پیک کرونا عبور کرده‌ایم، عملاً فضا را به سمت‌وسویی هدایت کرد که مردم خودشان رعایت‌کننده پروتکل‌های بهداشتی باشند و زمینه مسافرت مردم به سایر نقاط فراهم بود. نماینده خمین در مجلس گفت: با اعلام نظرات رئیس‌جمهور در ستاد ملی کرونا در پایان سال ۹۹ عملاً مردم به مسافرت تشویق شدند و نتیجه آن موج چهارم کروناست.

فوت ۳۱۹ هموطن دیگر

شمار جان‌باختگان و مبتلایان به بیماری «کووید -۱۹» در کشور رو به افزایش است. بنا بر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، از ۲۷ تا ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۱ هزار و ۳۱۲ بیمار جدید مبتلا به «کووید -۱۹» در کشور شناسایی شدند که ۲ هزار و ۱۷۶ نفر از آنها بستری شدند. بنابراین مجموع بیماران «کووید -۱۹» در کشور به ۲ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۴۴۵ نفر رسید. همچنین متأسفانه در طول ۲۴ ساعت (ظهر جمعه تا ظهر شنبه)، ۳۱۹ بیمار «کووید -۱۹» جان خود را از دست دادند و مجموع جان‌باختگان این بیماری به ۶۶ هزار و ۳۲۷ نفر در کشور رسید. بنا بر اعلام وزارت بهداشت، ۴ هزار و ۶۹۴ نفر از بیماران مبتلا به «کووید -۱۹» نیز بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. گفتنی است در حال حاضر ۲۵۷ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۲۹ شهر در وضعیت نارنجی، ۵۱ شهر در وضعیت زرد و ۱۱ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

وضعیت فاجعه است

طبق پیش‌بینی جامعه پزشکی، میزان مرگ‌ومیر کرونا در روزها و هفته‌های آینده از میزان فعلی هم به‌مراتب بیشتر می‌شود و واقعاً وضعیت بسیار خطرناک است. عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا هشدار داد وضعیت شیوع کرونا در کشور فاجعه‌آمیز است، همه تخت‌های کرونایی بیمارستان‌ها پر شده و آمار مرگ‌ومیر بشدت رو به افزایش است. مسعود مردانی افزود: متأسفانه روند رو به تزاید بیماری «کووید -۱۹» در کشور چشمگیر است، موارد جدید مبتلا به ویروس کرونا به میزان خیلی زیاد بیشتر شده و موارد بستری و مرگ‌ومیر به سرعت روزانه رو به افزایش است و تقریباً همه تخت‌های بیمارستانی و «آی‌سی‌یو» ‌های کرونا پر است.

وی درباره رنگ‌بندی سیاه کرونایی هم گفت: رنگ سیاه در رنگ‌بندی کرونایی شهرها تعریف نشده و اگر یک نفر چنین صحبتی را کرد نباید دیگران آن را تکرار کنند و به آن دامن بزنند، وزیر بهداشت هم اعلام کرد که رنگ‌بندی سیاه نداریم اما می‌توانیم بگوییم وضعیت بسیاری از شهرهای کشور فوق قرمز و بسیار بسیار خطرناک و فاجعه‌آمیز است. عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا ادامه داد: با توجه به وضعیت کنونی و شواهد موجود میزان مرگ‌ومیر کرونا در روزها و هفته‌های آینده از میزان فعلی هم به‌مراتب بیشتر می‌شود و واقعاً وضعیت بسیار خطرناکی است. وقتی تخت‌های «آی‌سی‌یو» بیمارستان‌ها پر می‌شود معنای آن این است که تعداد بیماران دارای شرایط وخیم بیماری زیاد شده است. از بین کسانی که لوله تراشه برای تنفس مصنوعی به حلق‌شان می‌گذارند حدود ۸۰‌ درصد فوت می‌کنند و این یعنی فاجعه.

انجام واکسیناسیون سریع در کشور با استفاده از واکسن «کوو ایران برکت»

واکسن ایرانی «کوو ایران برکت» در حال تولید انبوه است و با اتمام فاز چهارم مطالعاتی آن و تولید انبوه این واکسن در کشور، عملیات واکسیناسیون به شکل گسترده‌ای در کشور انجام می‌شود. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، آخرین وضعیت این بیماری در کشور و اقدامات انجام‌شده جهت تأمین و تولید واکسن را تشریح کرد. دکتر علیرضا رئیسی در حاشیه شصت‌وپنجمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: خوشبختانه تولید داخلی به مراحل خوبی رسیده است. واکسن شفافارمد یا همان واکسن «کوو ایران برکت» در آستانه ورود به فاز سوم است و ان‌شاءالله اگر با موفقیت به اتمام برسد، می‌توانیم از این شرکت‌ها واکسن را به طور کامل دریافت کنیم و واکسیناسیون سریع انجام شود. رئیسی ادامه داد: واکسن مؤسسه رازی در آستانه ورود به فاز ۲ و واکسن وزارت دفاع هم که به اسم میلاد دارو نور تولید می‌شود در آستانه ورود به فاز ۲ است. از طرفی واکسن تولید مشترک انستیتو پاستور در آستانه ورود به فاز ۳ است. واکسن سیناژر هم در مرحله اخذ تاییدیه کمیته بالینی است‌. این خبر خوبی است که نشان‌دهنده مراحل امیدوارکننده واکسن تولید داخل است و امید داریم سازمان غذا و دارو تاییدیه لازم را بر اساس کارآزمایی بالینی بدهد. امیدواریم یک یا ۲ واکسن‌ساز از تیرماه به شکل انبوه واکسن در اختیار ما بگذارند. وی درباره میزان واکسن‌های وارداتی، اظهار کرد: تاکنون حدود ۴۲۰ هزار دوز از روسیه، ۶۵۰ هزار دوز از چین، ۱۲۵ هزار دوز از هندوستان -که البته قرار بود ما از این کشور ۵۰۰ هزار دوز واکسن بگیریم که تاکنون ۱۲۵ هزار دوز تحویل داده شده است- و همچنین از کشور کره‌جنوبی حدود ۷۰۰ هزار دوز واکسن آسترازنکا تحویل گرفته‌ایم. مجموعاً یک میلیون و ۸۹۵ هزار دوز واکسن در اختیار ما قرار گرفته است و چون واکسن‌ها ۲ دوزی تزریق می‌شود تاکنون برای قریب به ۵۰۰ هزار نفر واکسیناسیون را انجام داده‌ایم و امیدواریم طی یک هفته تا ۱۰ روز آینده واکسیناسیون فاز اول شامل کادر درمان، گروهی از بیماران صعب‌العلاج، سرطانی و افراد خانه سالمندان را بتوانیم انجام داده و تمام کنیم و از اواسط اردیبهشت‌ماه وارد فاز دوم واکسیناسیون شویم. رئیسی در ادامه درباره وضعیت کرونا در ایران، گفت: همه با نگاه به اطرافیان‌مان می‌بینیم که یک یا ۲ نفر به این بیماری مبتلا هستند و این نشان‌دهنده بالا بودن سرعت گسترش کروناست و لازم است که مراقبت‌های شدیدی در این باره داشته باشیم.