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۲۹ فروردین ۱۴۰۰، ۱۴:۰۶

مقام مسئول در شبکه بانکی:

وام ساخت مسکن ۴۵۰ میلیون تومان شد

وام ساخت مسکن ۴۵۰ میلیون تومان شد

عضو هیئت عامل بانک تخصصی بخش مسکن گفت: تسهیلات ساخت در تهران و کلانشهرها تا ۴۵۰ میلیون تومان و در بافت فرسوده به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمدحسن علمداری گفت: بانک عامل بخش مسکن در سال‌جاری برای کمک به رونق تولید مسکن برای انبوه‌سازانی که جزو مشتریان بانک هستند و رسوب حساب بانک برای آن‌ها حداقل ۱۰ درصد است، تسهیلات را افزایش داده است.

علمداری ادامه داد: بانک تخصصی بخش مسکن به مشتری‌های فعال بانک که انبوه‌ساز هستند به شرط انجام ساخت‌وساز با استفاده از فناوری‌های نو در شهر تهران، تمامی کلانشهرها، شهرهای بندرعباس، بوشهر، کیش و قشم تا ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت، پرداخت می‌کند. این رقم برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان و سایر شهرها نیز ۳۰۰ میلیون تومان است که سود تسهیلات نیز ۱۸ درصد خواهد بود.

وی رقم تسهیلات ساخت و نوسازی را در بافت فرسوده برای سازندگانی که فناوری‌های نو را رعایت کنند در تهران و کلانشهرها ۳۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: برای مراکز استان‌ها و سایر شهرها، تسهیلاتی که پرداخت می‌شود به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

کد مطلب 5192018

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    نظرات

    • IR ۱۸:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
      9 0
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      حالا مردم باید خوشحال یا ناراحت باشند؟اینها خبر خوبی برای مردم نیست کی میتونه قسطهای وام ۴۵۰ با این در آمده‌ای اندک پرداخت کنه مردم منتظر کاهش تورم هستند نه اینکه این گرانیها را با وام ۴۵۰ میلیونی رسمیت دهند این وامها باعث میشه اجاره خانه هم بشدت بالا بره
    • RO ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
      4 0
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      کی میتونه قسط این را بده با این درآمدهای پایین.
    • ناشناس IR ۲۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
      6 1
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      سلام. شما وام میدین ولی کسی نمیتونه بگیره... جالب والا... با این حقوق کارگری پول نون و ماست مون بشه کار کردیم... تازه 50تا ضامن کارمند میخاد... ماهیانه 5م باید قسط بدی حقوق من 3م خخخخخخ
    • GB ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      0 0
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      به جمعیت ک نیست قیمت مصالح در شهرهای کوچکتر خیلی گرونتر است مثلا آجر بعلت نبودن کارخانه آجر در شهرهای کوچک و کرایه بار یا میلگرد و کاشی و سیمان و....

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