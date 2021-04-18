وام ساخت مسکن ۴۵۰ میلیون تومان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمدحسن علمداری گفت: بانک عامل بخش مسکن در سالجاری برای کمک به رونق تولید مسکن برای انبوهسازانی که جزو مشتریان بانک هستند و رسوب حساب بانک برای آنها حداقل ۱۰ درصد است، تسهیلات را افزایش داده است.
علمداری ادامه داد: بانک تخصصی بخش مسکن به مشتریهای فعال بانک که انبوهساز هستند به شرط انجام ساختوساز با استفاده از فناوریهای نو در شهر تهران، تمامی کلانشهرها، شهرهای بندرعباس، بوشهر، کیش و قشم تا ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت، پرداخت میکند. این رقم برای مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان و سایر شهرها نیز ۳۰۰ میلیون تومان است که سود تسهیلات نیز ۱۸ درصد خواهد بود.
وی رقم تسهیلات ساخت و نوسازی را در بافت فرسوده برای سازندگانی که فناوریهای نو را رعایت کنند در تهران و کلانشهرها ۳۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: برای مراکز استانها و سایر شهرها، تسهیلاتی که پرداخت میشود به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
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