امیر کرمی بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آمار دانشگاه علوم پزشکی تعداد موارد فوتی و بستری در بیمارستان‌های استان کرمانشاه براثر ابتلاء به ویروس کرونا افزایشی است.

وی افزود: مسافرت‌های نوروزی، دورهمی ها، کاهش دستورالعمل‌های بهداشتی و ساده انگاری به گسترش ویروس کرونا در استان کرمانشاه کمک کرده است.

مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: حضور مردم در تجمعاتی مانند مراسمات عروسی و فاتحه خوانی و ترددهای غیر ضروری از علل مهم ابتلاء به کرونا هستند.

کرمی با اشاره به نظارت بازرسان بهداشت محیط بر اعمال محدودیت‌های کرونایی بیان کرد: در سال گذشته ۷۰۰ هزار بازرسی از امکان و اصناف صورت گرفته و ۵۰ هزار اخطار بهداشتی صادر و ۲۰ هزار پلمب واحد صنفی انجام گرفته است.

وی ادامه داد: ۳۰۰ بازرس و کارشناس بهداشتی در استان کرمانشاه در حال نظارت بر واحدهای صنفی هستند اما میزان رعایت محدودیت‌های کرونایی در کرمانشاه مطلوب نیست.

مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: با دستور دادستان کرمانشاه برگزار کنندگان مراسمات در تالارهای پذیرایی و صاحبان این تالارها در مقام تهدید کننده سلامت عمومی بوده و طبق قانون با آنها برخورد می‌شود.