ابتلاء به کرونا در جنوب غرب خوزستان برای ۳ روز متوالی ۳ رقمی است

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله سلمان زاده ظهر امروز سه‌شنبه از اخذ ۵۷۸ نمونه کرونایی در روز گذشته در جنوب غرب خوزستان خبر داد و بیان کرد: از این تعداد، ۲۶۳ مورد (۱۲۶ نفر از آبادان، ۱۰۵ نفر از خرمشهر و ۳۲ نفر از شادگان) ابتلاء به کووید -۱۹ گزارش شده است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان، به درمان سرپایی ۲۲۰ نفر (آبادان ۹۵ نفر، خرمشهر ۹۴ نفر و شادگان ۳۱ نفر) اشاره کرد و افزود: در روز گذشته نیز ۶۴ نفر بستری و ۴۲ نفر دیگر بهبود و از بیمارستان مرخص شدند.

وی با بیان اینکه ۶ بیمار (سه نفر آبادان، دو نفر خرمشهر و یک نفر شادگان) در روز گذشته بر اثر کرونا فوت شدند، اظهار کرد: در حال حاضر کل موارد مثبت بستری در بیمارستان ۳۰۰ نفر است.