دشمن دنبال قحطی در ایران بود/ کالاهای ضروری در گمرکات نماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دویست و نوزدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد. در این جلسه وزیر جهاد کشاورزی و قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارشی از میزان تولید محصولات کشاورزی با توجه به کاهش میزان بارندگی در سال آبی جاری و آغاز خرید تضمینی گندم ارائه کردند.

رئیس جمهور با اشاره به اقدامات و تلاش دولت برای خودکفایی در تولید گندم تصریح کرد: دولت تدبیر و امید همزمان با افزایش تحریم‌ها و فشارهای مالی، با اتخاذ سیاست‌های حمایتی از جمله افزایش نرخ خرید تضمینی در طول هشت سال گذشته، دستیابی به خوداتکایی و حفظ امنیت غذایی در تولید محصول راهبردی گندم را ایجاد کرد که این رویکرد در سال جاری نیز به یاری خدا تداوم خواهد یافت.

روحانی ادامه داد: دولت با وجود خشکسالی‌های پی در پی، کاهش بارندگی‌ها، افت آبخوان‌ها و نشست دشت‌ها این امکان را پیدا کرد تا در جهت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی، تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی، اجرای برنامه افزایش تولید، تأمین نهاده‌های مورد نیاز تولید، تأمین اعتبار لازم برای پشتیبانی از کشاورزان، پرداخت به موقع مطالبات گندم‌کاران، توسعه سیستم‌های نوین آبیاری و ارتقای مکانیزاسیون، ضمن افزایش تولید و خرید تضمینی، موجب کاهش واردات نیز بشود.

در ادامه جلسه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط گزارشی از روند ترخیص کالاهای ضروری و اساسی و مواد اولیه کارخانجات از گمرکات کشور ارائه کردند.

رئیس جمهور با اشاره به برنامه‌ریزی ها و هماهنگی‌های انجام شده از سوی دولت در خصوص ترخیص کالاهای ضروری و مواد اولیه کارخانجات گفت: اقتضای شرایط ویژه کشور این است که کالاهای ضروری مردم و مواد اولیه کارخانجات به هیچ وجه و بدون دلیل در گمرکات کشور معطل نماند و می‌بایست مطابق بر ضوابط مشخص در اسرع وقت ترخیص شود.

روحانی اضافه کرد: در شرایطی که در سه سال گذشته دشمنان این سرزمین با جنگ اقتصادی به دنبال ایجاد قحطی در کشور بودند، دولت با تأمین و توزیع کافی و فراوان کالا در کشور اجازه نداد این خواسته دشمن محقق شود.

رئیس جمهور با اشاره به نقش محوری تأمین مواد اولیه کارخانجات در تولید و معیشت مردم اظهار داشت: رعایت ضوابط و طی مراحل قانونی نباید بهانه‌ای برای تعلل و زمان بر شدن ترخیص کالا شود.

در ادامه جلسه پس از ارائه گزارشی از روند تأمین و تولید واکسن در کشور، رئیس جمهور با تصریح بر این نکته که تأمین و تولید واکسن و واکسیناسیون مردم اولویت نخست کاری دولت است، گفت: امروز واکسیناسیون گسترده و حداکثری برای حراست از سلامت مردم، در رأس همه برنامه‌ها و اقدامات دولت قرار دارد.

روحانی افزود: با وجود فشارها و تنگناهای تأمین مالی ناشی از جنگ اقتصادی و تحریم‌های غیرانسانی دشمن، بخش‌های مختلف دولت تلاش کرده‌اند با وجود محدودیت‌هایی نظیر کمبود واکسن در جهان و تقاضای بالا از سوی همه کشورها، سایر موانع را از مسیر تأمین واکسن برطرف کنند و با همکاری و همراهی تمامی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و بخش خصوصی تمامی ظرفیت‌های کشور را در تأمین واکسن فعال کنند.