کیفرخواست قاتل شهدای انتظامی دره شهر صادر شد

محمد سهراب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اسفند ماه سال گذشته سروان سید روح الله باصره و سرباز وظیفه سید مهدی دیرکوند که در حال انجام وظیفه بودند توسط افراد ناشناس به شهادت رسیدند.

وی اظهار داشت: با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله دستور قضائی لازم صادر و کمتر از چهار روز یک نفر متهم توسط نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی در اختیار دادستانی قرار گرفت.

دادستان دره شهر با اشاره به اینکه متهم در خردادماه سال گذشته در کوهدشت نیز مرتکب قتل شد بود، گفت: علاوه بر رسیدگی به پرونده قبلی، پرونده شهادت ماموران انتظامی در کمتر از ۴۵ روز برسی و منجر به صدور کیفر خواست شده است.

سهراب زاده بیان کرد: با تکمیل تحقیقات اتهامات مندرج در کیفرخواست صادر و برای رسیدگی پرونده به دادگاه کیفری یک مرکز استان ارسال شده است.

وی افزود: این دادستانی در برخورد با هر فردی که موجب سلب امنیت، آسایش و سلامت مردم شود، هیچ مسامحه‌ای صورت نخواهد گرفت.

سهراب زاده بیان کرد: امنیت در جامعه، خط قرمز دستگاه قضایی است و اگر افرادی بخواهند با اعمال و رفتار خود، اقدام به قدرت نمایی، سلب آسایش عمومی، استفاده از سلاح سرد و گرم، ایجاد ناامنی و رعب و وحشت، ایجاد مزاحمت برای شهروندان و… کنند، بدون شک برخورد سخت، بدون اغماض و قاطع دستگاه قضایی در انتظار آنها خواهد بود.