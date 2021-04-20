سیره پیامبر(ص) الگویی برای زندگی فردی و اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در جلسه تفسیر قرآن با تاکید بر اینکه قرآن کریم، وجود مقدس پیامبر (ص) را به عنوان الگویی برای همیشه در پیروی از سبک زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی به ما معرفی کرده است، اظهار داشت: اینکه خداوند در قرآن پیامبر (ص) را به عنوان الگو به ما معرفی می‌کند به این معناست که ما می‌توانیم به گونه‌ای زندگی کنیم که خود را به شیوه و سیره زندگی پیامبر (ص) نزدیک کنیم.

وی عنوان کرد: این امر نشانه این بوده که ما می‌توانیم شیوه زندگی خود را به گونه‌ای داشته باشیم که به سمت قله‌های فضیلتی که پیامبر (ص) بر آن ایستاده، حرکت کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به آیه ۲۱ سوره احزاب «لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَکَرَ اللَّهَ کَثِیرًا» بیان داشت: برای اینکه بتوانیم مانند پیامبر (ص) زندگی کنیم سه شرط تعیین شده است.

حجت الاسلام شاهرخی افزود: امید به خداوند در عرصه‌های مختلف زندگی، امید به آخرت و باور به معاد، حساب و روز قیامت، ذکر بسیار خداوند از جمله این سه شرط است.

وی با تاکید بر اینکه اگر این سه شرط در انسان حاصل شود، می‌توانیم رسول گرامی اسلام را به عنوان الگوی خود قرار دهیم و بگوییم که پیرو رسول خدا هستیم افزود: در قرآن حکیم، الگوهای دیگری هم معرفی شده اما عالی‌ترین الگو رسول گرامی اسلام است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به آیه چهارم سوره ممتحنه «‌قَدْ کَانَتْ لَکُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِی إِبْرَاهِیمَ وَالَّذِینَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْکُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کَفَرْنَا بِکُمْ وَبَدَا بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّیٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِیمَ لِأَبِیهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَکَ وَمَا أَمْلِکُ لَکَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَیْءٍ ۖ رَبَّنَا عَلَیْکَ تَوَکَّلْنَا وَإِلَیْکَ أَنَبْنَا وَإِلَیْکَ الْمَصِیرُ» بیان داشت: در این آیه هم حضرت ابراهیم (ع) به عنوان الگو معرفی شده است.

حجت الاسلام شاهرخی گفت: در این آیه تاکید شده که برائت از کفار و مشرکین را از حضرت ابراهیم (ع) و یارانش یاد بگیرید.

وی گفت: در آیه ۱۱۴ سوره توبه «وَمَا کَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِیمَ لِأَبِیهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِیَّاهُ فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ لَأَوَّاهٌ حَلِیمٌ» نیز بر این امر تاکید شده است.