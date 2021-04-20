مسأله فلسطین باید مسأله اول جهان عرب و مسلمانان باقی بماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، علی الخطیب نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان در دیدار احمد عبدالهادی نماینده حماس در لبنان با وی بر حمایت از آرمان فلسطین تاکید کرد.

شیخ الخطیب در این دیدار گفت: مسأله فلسطین مسأله اول ماست و باید مسأله اول جهان عرب و مسلمانان باقی بماند.

وی در ادامه فلسطینی‌ها را به تقویت وحدت در مقابله با رژیم اشغالگر فراخواند و گفت، فلسطینی‌ها فداکاری‌های بسیاری برای آزادسازی سرزمین و مقدساتشان از خود نشان داده‌اند.

الخطیب تأکید کرد: مبارزه و جهاد فلسطینی‌ها و تأکید آنها بر مقاومت، وحدت و همبستگی منجر به خلاص شدن از اشغالگر می‌شود؛ ملت فلسطین از حقوق خود نگذشته و نخواهد گذشت و چون سدی محکم در برابر توطئه‌های استعماری خواهد ایستاد.

وی در ادامه گفت، محور مقاومت نوک پیکان در پروژه آزادسازی سرزمین و نابودی دشمن صهیونیستی را شکل داد و همچنان در این نقش باقی خواهد ماند.

الخطیب تصریح کرد، محور مقاومت همواره بر رد محاصره و ایستادگی در برابر تحریم‌ها و بحران‌ها تأکید دارد.