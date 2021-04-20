جسد یک پناهجو در محفظه چرخ هواپیما در فرودگاه آمستردام کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پلیس کشور هلند از کشف جسد یک مَرد در بخش چرخ یک فروند هواپیما در فرودگاه «شیفول آمستردام» خبر داد.

بر اساس این گزارش، منابع پلیس با اعلام این مطلب که هواپیمای مذکور با پرواز از شهر «لاگوس» نیجریه به مقصد هلند، در فرودگاه شیفول آمستردام فرود آمده بود، اعلام کرد: ما در حال تحقیق در خصوص کشف این جسد در بخش محفظه چرخ یک هواپیمای تازه فرود آمده از مبدا لاگوس نیجریه هستیم.

گفته می‌شود در حال حاضر، پلیس فرودگاه و بازرسان ویژه جنایی در حال کار روی جسد به منظور شناسایی هویت و علت مرگ وی هستند.

در همین حال، رسانه‌های هلندی اعلام کردند که جسد فرد متوفی که احتمالاً یک پناهجوی غیرقانونی بوده، توسط کارکنان بخش بازرسی فنی فرودگاه شرکت هواپیمایی KLM کشف شده و احتمال می‌رود دلیل مرگ وی، کاهش شدید فشار هوا ناشی از پرواز در ارتفاع بوده باشد.