قاتل جورج فلوید در آمریکا مجرم شناخته شد

با نزدیک شدن زمان برگزاری دادگاه «درک شووین» مأمور پلیس آمریکا که به قتل «جورج فلوید» شهروند سیاهپوست این کشور متهم شده، خبرها حاکی از امنیتی شدن جو شهر «مینیاپولیس» آمریکا یعنی محل برگزاری دادگاه بود.

بر اساس این گزارش، گفته می‌شود تدابیر امنیتی در این شهر به شدت افزایش یافته و نیروهای پلیس به حالت آماده باش کامل در آمده‌اند.

لازم به ذکر است در صورت محکوم شدن قطعی «شووین» در دادگاه به ارتکاب قتل، قاضی پرونده می‌تواند وی را به تحمل ۴۰ سال حبس محکوم کند.

در همین راستا، «جیکوب فری» شهردار مینیاپولیس هفته گذشته اعلام کرده که حدود دو هزار عضو گارد ملی به همراه ۱۱۰۰ مأمور پلیس در حالت آماده‌باش کامل جهت پوشش امنیتی هر گونه شورش احتمالی هستند.

البته افزایش تدابیر امنیتی به شهر مینیاپولیس محدود نشده و «استِیسی اسپل» سخنگوی پلیس لس آنجلس نیز از افزایش تعداد مأموران پلیس و تلاش برای مهار اعتراضات احتمالی خبر داد.