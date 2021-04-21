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۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۵:۲۵

بنا بر اعلام رسانه ها؛

قاتل جورج فلوید در آمریکا مجرم شناخته شد

قاتل جورج فلوید در آمریکا مجرم شناخته شد

هیأت منصفه دادگاه مینیاپولیس در آمریکا، افسر مسئول قتل جورج فلوید را در تمام موارد اتهامی مجرم شناخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، افسر مسئول قتل جورج فلوید شهروند سیاهپوست آمریکایی مجرم شناخته شد.

بر اساس این گزارش، هیأت منصفه دادگاه مینیاپولیس در آمریکا، «درک شووین»، افسر مسئول قتل جورج فلوید را در هر سه ردیف اتهام، مجرم شناخت.

این در حالی است که همزمان با اعلام رأی هیأت منصفه دادگاه بررسی پرونده قتل جورج فلوید و مجرم شناخته شدن درک شووین افسر پلیس متهم در این پرونده در همه موارد اتهامی، ده‌ها شهروند آمریکایی غالباً آفریقایی تبار در مقابل دادگاه شهر مینیاپولیس تجمع کردند و علیه نژاد پرستی شعار سر دادند.

مقامات پلیس آمریکا پیش از این از اعلام آماده باش کامل به نیروهای پلیس این کشور برای مقابله با هرگونه شورش احتمالی در آستانه برگزاری دادگاه قاتل شهروند سیاه پوست این کشور توسط یک مأمور پلیس خبر دادند.

با نزدیک شدن زمان برگزاری دادگاه «درک شووین» مأمور پلیس آمریکا که به قتل «جورج فلوید» شهروند سیاهپوست این کشور متهم شده، خبرها حاکی از امنیتی شدن جو شهر «مینیاپولیس» آمریکا یعنی محل برگزاری دادگاه بود.

بر اساس این گزارش، گفته می‌شود تدابیر امنیتی در این شهر به شدت افزایش یافته و نیروهای پلیس به حالت آماده باش کامل در آمده‌اند.

لازم به ذکر است در صورت محکوم شدن قطعی «شووین» در دادگاه به ارتکاب قتل، قاضی پرونده می‌تواند وی را به تحمل ۴۰ سال حبس محکوم کند.

در همین راستا، «جیکوب فری» شهردار مینیاپولیس هفته گذشته اعلام کرده که حدود دو هزار عضو گارد ملی به همراه ۱۱۰۰ مأمور پلیس در حالت آماده‌باش کامل جهت پوشش امنیتی هر گونه شورش احتمالی هستند.

البته افزایش تدابیر امنیتی به شهر مینیاپولیس محدود نشده و «استِیسی اسپل» سخنگوی پلیس لس آنجلس نیز از افزایش تعداد مأموران پلیس و تلاش برای مهار اعتراضات احتمالی خبر داد.

کد مطلب 5194254

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    نظرات

    • علی IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
      0 0
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      خوب متاسفم که بگم این یعنی تجلی عدالت اسلامی در بلاد کفر . ! آیا در کشور اسلامی ما هم پلیسی بدلیل بی حرمتی و زورگویی و ... به مردم محاکمه می شود .!؟ بعید می دانم .
    • IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
      0 0
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      خداروشکر اینم حل شد ××××××

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