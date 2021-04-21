ابراهیم صادقی: اختلافم با مدیر عامل سایپا از هفته هشتم شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صادقی درباره استعفایش از هدایت تیم فوتبال سایپا گفت: بعد از ۲۱ سال از سایپا جدا شدم. این زمان زیادی است. اواخر سال ۱۳۷۸ وارد امیدهای سایپا شدم. روز بیست و دوم فروردین امسال هم از تیم جدا شدم. قبل از پرداختن به این موضوع باید قدردان زحمات همه کارگران گروه خودروسازی سایپا باشم.

وی ادامه داد: روزی که مربی شدم با چند بزرگ‌تر مشورت کردم. مجید جلالی به من گفت "اینجا ته خط است و نمی‌توانی مثل زمان بازیگری سالیان سال بازی کنی". به کاری که در سایپا انجام دادم افتخار می‌کنم. مثل خیلی از مربیان سالم کار کردم. ۱۵ بازیکن از رده جوانان و امید وارد تیم بزرگسالان کردم. کار کردن با جوانان سخت است اما لذت خودش را دارد. نتایج ما در سال جدید خوب نبود اما فوتبالمان از نظر مالکیت و تعداد پاس خیلی پیشرفت کرد. مقابل تیم‌های بزرگ خوب کار کردیم.

سرمربی سابق سایپا خاطرنشان کرد: در جلسه‌ای که با مدیرعامل و هیات مدیره روز ۱۷ فروردین داشتیم تصویب شد اگر در بازی با مس رفسنجان برنده نشدیم برای کمک به باشگاه و مدیریت خودم استعفا بدهم. بعد از بازی این کار را کردم. پیامکی استعفا کردم. این پیامک را به مدیرعامل باشگاه دادم. از آن موقع نزدیک به ۱۰ روز می‌گذرد ولی هیچ جوابی نداده‌اند. بعد از استعفایم هیچکس با من صحبت نکرده است.

صادقی با اشاره به صدور حکم مشاور مدیرعامل سایپا برای وی بعد از استعفا، گفت: متاسفانه دیروز هم بدون هماهنگی برایم حکم مشاور مدیرعامل زده‌اند. اگر می‌خواهند مشاور انتخاب کنند، حتماً باید تماس بگیرند و ببینند وقت و تمایل داریم یا نه. نمی دانم چرا بدون هیچ تماسی این کار را کردند. این کار قشنگی نیست. حتماً باید نظر طرف را پرسید.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا با مدیرعامل باشگاه سایپا اختلاف داشتید؟ تاکید کرد: همیشه اختلاف نظر وجود دارد. نمی‌شود ۲۰ سال یک جا کار کنید و همه چیز خوش و خرم باشد. از هفته هشتم و نهم اتفاقی در زمین بین ما افتاد. من اصول کاری را رعایت کردم ولی ایشان -مدیرعامل سایپا- ناراحت شد. رابطه ما دیگر به آن صورت که باید، شکل نگرفت. البته احترام همیشه بود و حمایت‌ها هم از ما وجود داشت ولی نتوانستیم نتیجه‌ای را که باید، بگیریم.

صادقی درباره مطرح شدن بحث طلسم در تیم سایپا خاطرنشان کرد: نیم فصل دوم شش، هفت هفته نبردیم. وقتی نتایج خوب نباشد یکسری شایعات بوجود می‌آید. وقتی نتایج خوب هم باشد بازهم شایعه ایجاد می‌شود. برد پشت سر هم باشد می‌گویند جادوگر دارید و اگر ببازید می‌گویند طلسم شده‌اید. شایعات همیشه هست ولی من با چشمانم چیزی درباره جادو ندیده‌ام.

وی در خصوص اینکه تیم سایپا در مقطعی در سال‌های گذشته متهم به استفاده از جادوگر بوده است، گفت: در یک دوره این بحث خیلی زیاد بود ولی نمی دانم چرا نتیجه نمی‌گرفتیم. هیچ آدم مشکوکی کنار تیم نبود. همیشه این مسائل هست. همین الان هم این بحث‌ها مطرح می‌شود. من اعتقادی به آن ندارم.

سرمربی مستعفی تیم سایپا در خصوص جدایی پیروز قربانی از کادر فنی این تیم و ارتباط این موضوع با پیشنهاد استقلال به وی اظهار کرد: باید از پیروز قربانی تشکر کنم. او با تمام وجود کارکرد و خیلی انرژی گذاشت. تیم ما واقعاً خوب بازی کرد. با پتانسیلی که پیروز دارد و تماس باشگاه استقلال پیروز تمایل داشت آنجا فعالیت کند ولی بعدش پشیمان شد. نمی دانم چرا پیروز پشیمان شد. این اتفاق بین خودشان بود.

صادقی در پاسخ به این سئوال که آیا با پیروز قربانی اختلاف داشتید؟ یادآور شد: در مسائل فنی اختلاف نظرهایی داشتیم ولی او با تمام وجود کار کرد. جدایی اش از سایپا هم ارتباطی به رفت و برگشتش به استقلال نداشت.

«در مقطعی بحث حضور فرهاد مجیدی و محمود فکری در سایپا به جای شما مطرح شد. آیا این خبرها صحت داشت؟» صادقی در واکنش به این سئوال گفت: فرهاد مجیدی فقط یک بار با من تماس گرفت و درباره پیروز قربانی با من صحبت کرد که اجازه جدایی اش را بگیرد. از اول لیگ تا زمانی که استعفا کردم، صحبت چهار سرمربی برای نیمکت سایپا مطرح بود. در یک مقطع نام فرهاد مجیدی، یک مقطع ساکت الهامی، یک مقطع محمود فکری و سیروس پورموسوی مطرح شد که یک مقدار تمرکز تیم و کادر فنی را می‌گرفت.

صادقی که با برنامه «سلام صبح بخیر» گفتگو می‌کرد، ادامه داد: پیشنهاد من به همه مدیران این است که به مربیانشان اولتیماتوم ندهند. اولتیماتوم معنا ندارد. اگر عملکرد مربی را بررسی می‌کنید و می‌بینید به عنوان مثال منِ صادقی ۱۰ هفته خوب نتیجه نگرفته‌ام، باید جدا شوم. بحث اولتیماتوم به تیم و به مربی فشار می‌آورد. این اولتیماتوم‌ها که در فوتبال ایران مد شده است به این خاطر است که مدیران دنبال تبرئه کردن خودشان و تحت فشار قرار دادن مربیان هستند.

سرمربی سابق تیم سایپا در پایان با اشاره به عملکرد تیم فولاد خوزستان در لیگ قهرمانان آسیا گفت: به نظرم در مورد فولاد اجحاف شده است. این تیم دارد فوق العاده بازی می‌کند. بعضی از نفرات فولاد دو سال پیش بازیکن امید بوده‌اند. عملکرد جوادن کونام فوق العاده بوده است. دیشب و مقابل النصر عربستان می‌توانستند بازی را ۲ بر صفر کنند. به نظرم باید بیشتر در مورد فولاد و فوتبالش در آسیا صحبت شود.