رئیس جمهور چین در نشست مجازی تغییرات اقلیمی شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شی جینپینگ رئیس جمهور چین دعوت جو بایدن همتای آمریکایی را برای حضور در نشست تغییرات اقلیمی که روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته برگزار می شود؛ پذیرفت.

اگرچه این نشست به طور مجازی برگزار خواهد شد اما می توان آن را به عنوان نخستین دیدار سران دو کشوری تصور کرد که رابطه شان این روزها به شدت درگیر تنش است.

این در حالی است که آمریکا پیشتر هم گفته بود که در دوره بایدن، به رغم همه ناسازگاری ها، در برخی حوزه ها از جمله مبارزه با تغییرات اقلیمی نامساعد، همکاری با چین ضروری است.

از حدود ۴۰ تن از سران کشورهای جهان برای شرکت در این نشست مجازی دعوت شده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در آن حضور خواهد داشت.

این در حالی است که پوتین دعوت بایدن برای دیدار حضوری را بی پاسخ گذاشته است.