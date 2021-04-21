  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۹:۲۴

به رغم تنش ها با آمریکا؛

رئیس جمهور چین در نشست مجازی تغییرات اقلیمی شرکت می کند

رئیس جمهور چین در نشست مجازی تغییرات اقلیمی شرکت می کند

اگرچه رابطه پکن-واشنگتن به شدت درگیر تنش است اما رئیس جمهور چین در نشست مجازی که به میزبانی آمریکا در حوزه تغییرات اقلیمی برگزار می شود؛ مشارکت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شی جینپینگ رئیس جمهور چین دعوت جو بایدن همتای آمریکایی را برای حضور در نشست تغییرات اقلیمی که روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته برگزار می شود؛ پذیرفت.

اگرچه این نشست به طور مجازی برگزار خواهد شد اما می توان آن را به عنوان نخستین دیدار سران دو کشوری تصور کرد که رابطه شان این روزها به شدت درگیر تنش است.

این در حالی است که آمریکا پیشتر هم گفته بود که در دوره بایدن، به رغم همه ناسازگاری ها، در برخی حوزه ها از جمله مبارزه با تغییرات اقلیمی نامساعد، همکاری با چین ضروری است.

از حدود ۴۰ تن از سران کشورهای جهان برای شرکت در این نشست مجازی دعوت شده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در آن حضور خواهد داشت.

این در حالی است که پوتین دعوت بایدن برای دیدار حضوری را بی پاسخ گذاشته است.

کد مطلب 5194289
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها