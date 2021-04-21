کرونا قیمت بلیت تهران-کیش را به نرخ تهران-استانبول نزدیک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن ذی بخش سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری دوشنبه ۲۹ فروردین از کاهش چشمگیر ۹۵ درصدی پروازهای ترکیه خبر داده بود.

به گفته ذی بخش، در حال حاضر ۵ پرواز خروجی از ایران به ترکیه و ۷ پرواز ورودی به کشورمان در هر شبانه روز انجام می‌شود؛ این در حالی است که تا قبل از اعمال محدودیت‌های کرونایی اخیر در سفر به ترکیه که به لغو تورهای گردشگری به این کشور منجر شد، بعضاً تا ۴۰ پرواز در هر ۲۴ ساعت میان دو کشور انجام می‌شد.

شیوع موج چهارم کرونا در ایران و ترکیه سبب شده تا نرخ بلیت پروازهای استانبول هم کاهش یابد اما با توجه به افزایش تقاضای سفر به جزایر کیش و قشم، نرخ بلیت پروازهای داخلی به این مقاصد پر تردد، در روزهای پایان هفته تا یک میلیون تومان افزایش می‌یابد.

در حال حاضر بلیت پرواز ۱۲:۴۰ دقیقه جمعه ۳ اردیبهشت تهران استانبول یکی از ایرلاین‌های داخلی یک میلیون و ۴۵ هزار تومان و یک ایرلاین داخلی دیگر برای ساعت ۱۳:۴۰ دقیقه همان روز یک میلیون و ۹۸ هزار تومان به فروش می‌رساند؛ دو ایرلاین دیگر داخلی نیز بلیت‌های همین مسیر در همان تاریخ را به ترتیب یک میلیون و ۳۰۰ و یک میلیون و ۴۵۵ هزار تومان به فروش می‌رسانند.

به جز یکی از ایرلاین‌های داخلی، سایر ایرلاین‌ها بلیت تهران-استانبول را چارتری عرضه می‌کنند.

این در حالی است که بلیت تهران-کیش برای روز جاری (چهارشنبه اول اردیبهشت) از قیمت ۵۲۰ هزار تومان (چارتری یکی از ایرلاین‌های داخلی) آغاز شده و تا ۹۹۶ هزار تومان (سیستمی یکی از ایرلاین‌ها) در حال فروش است.

هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال نماینده فلاورجان در خصوص پروازهای چارتری در کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده بود پروازهای چارتری صرفاً به مقاصد فرودگاه‌های نفتی یا جزایر گردشگری در حال انجام است.

بلیت پروازهای تهران-قشم نیز برای پروازهای امروز از ۷۵۰ هزار تا یک میلیون و ۲۳۳ هزار تومان در نوسان است.