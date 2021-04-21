حامد محرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه توسعه صنعت هستهای میتواند جهش زیادی در ابعاد مختلف اقتصادی کشور ایجاد کند، گفت: در وهله نخست باید مشکلات کشور در حوزه صنعت هستهای و اینکه این صنعت چه مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است مورد بررسی قرار دهیم، چرا که انتقاداتی به توسعه این صنعت وارد شده است و برخی معتقد هستند که این صنعت هزینههای زیادی برای کشور ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه انرژی هستهای ارزانترین منبع تولید انرژی در کل دنیا است، افزود: ایران جزو کشورهای پرمصرف در بخش انرژی است و چند برابر میانگین جهانی مصرف انرژی دارد. به این ترتیب در ایران سالانه حدود ۵۲ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت میشود. این در حالی است که بیش از ۹۰ درصد انرژی کشور از منابع فسیلی تأمین میشود.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه در بخش تأمین انرژی از محل برق آبیها، باید گفت که هرچند سهم قابل توجهی در تأمین انرژی کشور ندارد، اما ظرفیت مطلوبی برای استفاده از آن در کشور وجود دارد، ادامه داد: طبق گزارش سازمان بین المللی انرژی، ایران در بخش استفاده از منبع بادی برای تأمین انرژی خود، در دسته کشورهای فقیر است. یعنی سهم این منبع در سبد تولید انرژی آن رقم قابل توجهی نیست.
بازده اقتصادی منابع بادی تولید انرژی چقدر است؟
به گفته محرمی، پلنت های نصب شده بادی در کشور، حتی پلنت های تازه نصب شده در استان سیستان و بلوچستان، بین منابع مختلف تأمین انرژی، بازده اقتصادی قوی ندارند و در طول عمر حدود ۲۰ تا ۲۵ ساله خود شاید بتوانند هزینههای انجام شده برای احداث و نگهداری خود را با وجود یارانه ای که دریافت میکنند، جبران کنند.
وی با تاکید بر اینکه یک راهبرد شفاف برای گذار از تغییر منبع تأمین انرژی خود از منابع فسیلی به تجدیدپذیر نداریم، تصریح کرد: در انرژی خورشیدی نیز باید گفت به دلیل مشکل باتری و محدودیت ذخیره سازی انرژی تولید شده از این منبع، تحریم پنلهای مورد استفاده در احداث آنها و ناپایدار بودن تولید شأن در مقابل سایر منابع انرژی و همچنین تفاوت زمان تولید انرژی این منبع با زمان پیک مصرف برق کشور، میتوان گفت این منبع تأمین انرژی نیز اقتصادی نیست و نمیتواند گزینه مناسبی برای تأمین انرژی کشور باشد. در بهترین حالت نیز منبع خورشیدی نمیتواند حتی ۱۰ از ظرفیت تولیدی کشور را متقبل شود.
این کارشناس انرژی با اشاره به عمر کوتاه و بازدهی کم این منبع تأمین انرژی، توضیح داد: ایران در بیشتر بخشهای بیابانی خود شاهد طوفانهای شنی است که باعث آلودگی این پنل ها شده و تولید و راندمان شأن را به شدت کاهش داده و مختل میکند برای همین نیاز به نگهداری و نظافت و همچنین منابع آبی برای انجام این کار دارند. از سویی دیگر پس از پایان عمر پنلهای خورشیدی، امکان بازیابی و امحای صحیح آن نه در ایران و نه در هیچ کجای جهان وجود ندارد؛ بنابراین در طبیعت رها میشوند و مواد سمی که دارند میتواند موجب آسیب و آلودگی محیط زیست شود.
آسیب میلیون دلاری از انرژی فسیلی
محرمی گفت: استفاده از منابع انرژی فسیلی نیز از اساس با مشکل رو به رو است؛ با توجه به سهم بالای استفاده از این منبع انرژی در کشور، میتوان گفت سالانه میلیونها دلار به بخش محیط زیست و سلامت لطمه وارد میکنیم.
وی ادامه داد: صنعت هستهای برخلاف به طور مثال انرژیهای تجدیدپذیر، فناوری مورد استفاده در آن به نحوی است که نسلهای جدید این فناوریها تأثیر چشمگیری بر افزایش راندمان تولید آن ندارد. انرژی هستهای میتواند دهها سال بدون مشکل و با کمترین هزینهها، تولید انرژی پایدار داشته باشد. از سویی دیگر باید گفت که انرژی هستهای ارزانترین منبع تولید انرژی در کل دنیا است. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با توجه به سطح مصرف انرژی در صنایع کشور و برآورد میزان یارانه پنهان در این صنایع در کل سال ۱۳۹۷، ۵.۲ میلیارد دلار مربوط به یارانه پنهان گاز طبیعی و ۴.۳ میلیارد دلار مربوط به یارانه پنهان برق است. اگر بتوانیم این رقم قابل توجه مصرف گاز را برای تولید انرژی را وسیلهای برای هستهای شدن این بخش قرار دهیم، میتواند کشور را دچار تحول عظیمی کند.
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