خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و اندیشه: گزارش تجمیعی اخبار مهم حوزه کتاب و نشر در هفته‌ای که گذشت، دربرگیرنده ۱۰ خبر مهم داخلی است که در صدر آن‌ها دو خبر از سخنان معاون فرهنگی وزیر ارشاد و مدیر روابط عمومی این وزارتخانه درباره بازار کاغذ کشور قرار دارند.

درگذشت رئیس کمیسیون شکایات و حقوقی اتحادیه ناشران و دیدار مدیرکل کتابخانه‌های عمومی تهران با رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، از دیگر خبرهای مهمی هستند که این هفته اهالی کتاب و نشر با آن‌ها مواجه شدند. این هفته همچنین دو خبر انتشار فراخوان داشتیم که یکی مربوط به دوسالانه بین‌المللی کارتون کتاب و دیگری، مسابقه کتابخوانی «به‌سوی نور» بود.

معرفی برگزیدگان جشنواره کوچک‌نویسان ایران و سه‌خبر از برگزاری برنامه‌های فرهنگی درباره عطار نیشابوری و سعدی شیرازی هم اخبار پایان‌بخش گزارش این هفته هستند.

در ادامه مشروح گزارش «یک‌هفته با کتاب» آخرین هفته فروردین ۱۴۰۰ را می‌خوانیم:

سخنان معاون فرهنگی وزیر ارشاد درباره بازار کاغذ

در خبری این هفته به نقل از محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد، این خبر اعلام شد که تاکنون نامه‌نگاری‌های بسیاری توسط وزارت ارشاد با مسئولان اقتصادی کشور برای تامین ارز حداقلی برای تهیه کاغذ مورد نیاز کشور انجام شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

سخنان مدیر روابط عمومی وزارت ارشاد درباره بازار کاغذ

خبر دیگری که این هفته درباره بازار کاغذ منتشر شد، به نقل همایون امیرزاده رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که پیگیری‌ها و اقدامات این وزارتخانه را تشریح کرد و گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری‌های مستمری برای تامین و تخصیص ارز مورد نیاز کاغذ چاپ و تحریر داشته است.

درگذشت رئیس کمیسیون شکایات و حقوقی اتحادیه ناشران

عبدالناصر ناظم بکایی رئیس کمیسیون شکایات و حقوقی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، بازرس قانونی تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران و مدیر انتشارات کبوتر روز یکشنبه ۲۹ فروردین در پی ابتلا به بیماری سرطان درگذشت.

دیدار مدیرکل کتابخانه‌های عمومی تهران با رئیس فراکسیون زنان مجلس

محمدهادی ناصری طاهری مدیرکل کتابخانه عمومی استان و سکینه خاتون مهدیان‌پور، معاون این اداره کل برای بررسی راه‌حل‌های رفع مشکلات کتابخانه‌های عمومی، عصر دوشنبه ۳۰ فروردین با فاطمه قاسم‌پور نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند.

انتشار فراخوان دوسالانه بین‌المللی کارتون کتاب

فراخوان پنجمین دوسالانه بین‌المللی «کارتون کتاب»، این هفته توسط دبیرخانه این رویداد در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور منتشر شد.

انتشار فراخوان مسابقه کتابخوانی «به سوی نور»

خبر انتشار فراخوان و برگزاری مسابقه کتابخوانی «به سوی نور» که با محوریت کتاب «نماز و روزه راهی به سوی معبود» توسط فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود، این هفته توسط فاطمه جمالو رئیس کتابخانه فرهنگسرای اندیشه اعلام شد. زمان شرکت در این مسابقه از اول تا بیستم اردیبهشت است.

معرفی برگزیدگان جشنواره ملی کوچک‌نویسان ایران

انجمن کوچک‌نویسان ایران روز چهارشنبه اول اردیبهشت همزمان با سالروز تولد سعدی، اسامی برگزیدگان نخستین جشنواره ملی کوچک نویسان ایران را معرفی کرد.

برگزاری دومین‌نشست «از هفت شهر عشق تا هزار وادی اندیشه»

دومین نشست از نشست‌های پنج‌گانه «از هفت شهر عشق تا هزار وادی اندیشه» (در بزرگداشت عطار و خیام نیشابوری) که از ۲۵ فروردین آغاز شده مانند نشست نخست، به بزرگداشت عطار نیشابوری اختصاص داشت و روز چهارشنبه این هفته اول اردیبهشت، در فضای مجازی برگزار شد.

برگزاری بزرگداشت سعدی توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

مراسم بزرگداشت سعدی همزمان با روز تولد این شاعر بزرگ ادبیات فارسی، روز چهارشنبه اول اردیبهشت توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در فضای مجازی برگزار شد.

برگزاری بزرگداشت سعدی در شیراز

مراسم بزرگداشت دیگری که این هفته برای سعدی برگزار شد، مربوط به روز سه‌شنبه ۳۱ فروردین و در جوار مقبره این شاعر بود. آئین بزرگداشت یادروز سعدی به‌مدت هفت شب با مجموعه‌برنامه‌های «هفت شب برخوان سعدی» شامل نشست‌های تخصصی و ایراد سخنرانی صاحب نظران، کارشناسان و سعدی شناسان ادامه دارد.