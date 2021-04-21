به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بند پی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت کرونای استان تهران در خصوص وضعیت کرونای و اعمال محدودیت‌ها در استان اظهار داشت: در مجموع با همه پیچیدگی‌های استان تهران بر اساس ارزیابی‌ها نحوه مدیریت کرونا در استان تهران در مقایسه با سایر استان‌ها رضایت بخش است.

استاندار تهران با تاکید بر اینکه سهمیه واکسیناسیون استان تهران باید افزایش پیدا کند و این مطالبه همه ارکان سلامت استان است گفت: در حال حاضر ۵۰ درصد تخت‌های بیمارستانی و ۱۰۰۰ تخت اورژانس را به بیماران کرونایی اختصاص داده ایم و پیش بینی می‌شود تا ۲ هفته نیز در استان تهران شاهد افزایش مراجعات سرپایی به مراکز درمانی استان هستیم.

وی بیان داشت: در پیک چهارم در همه ابعاد اعم از نظارت بر اصناف و ادارات باید تشدید شود و رستوران‌ها تنها مجاز به ارائه غذا به شکل بیرون بر هستند رستوران‌ها بعد از سیستم حمل و نقل عمومی دومین کانون شیوع و آلودگی ویروس کرونا در استان تهران است و باید در این مکان‌ها نظارت‌های بیشتری اعمال شود.

محسنی بندپی عنوان داشت: حتماً در استان تهران با این حجم از تراکم بالای جمعیتی نیازمند تشدید نظارت‌ها هستیم و برخی دستگاه‌های ملی مستقر در پایتخت از تصمیمات ستاد کرونای استان تبعیت نمی‌کنند که گزارش مکتوب آن ارسال شده است.

استاندار تهران بیان داشت: شاخص فوتی‌ها نسبت به جمعیت استان تهران پایین است و در حال حاضر میزان فوتی‌ها در بیمارستان‌های بزرگ تهران ۱۱ درصد و در بیمارستان‌های به نسبت کوچک‌تر ۲۵ درصد می‌باشد و آنچه که در پیک چهارم‌کرونا در استان تهران مشهود است افزایش میزان مراجعات سرپایی، بستری و فوتی‌ها در استان می‌باشد.