فیلمبرداری «تا فردا» به پایان رسید/ انتشار اولین تصویر

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر رسانه‌ای پروژه، «تا فردا» که محصول مشترک ایران و فرانسه است، به صورت مشترک توسط علیرضا خاتمی و علی عسگری نوشته شده است.

علیرضا خاتمی پیش از این جایزه بهترین فیلمنامه را از جشنواره ونیز دریافت کرده بود.

‌علی عسگری، کارگردان «تا فردا» و عضو آکادمی اسکار، پیش از این با فیلم سینمایی «ناپدید شدن» در جشنواره‌های ونیز و تورنتو و با فیلم‌ کوتاه «بچه»، در جشنواره ونیز حضور داشته است. همچنین فیلم‌های کوتاه او «بیشتر از دو ساعت» و «سکوت» در جشنواره‌ کن، نامزد نخل طلا شده‌اند.

صدف عسگری، غزل شجاعی، بابک کریمی، امیررضا رنجبران، نویان آبدردیده، نهال دشتی، کتایون سالکی، محمد حیدری و میلاد معیری به عنوان بازیگران اصلی «تا فردا» حضور دارند.

‌گروه بازیگران دیگر این فیلم را پردیس شیروانی، صفورا کاظم پور، معصومه اقدام، حمید ملک زاده، فاطمه اکبر پور، سام عادل، فاطمه علی‌جانی، مریم حسین زاده، یسرا امیدی، زهره آهنی، علی شهبازی، حامد جام برسنگ، مجتبی شهوم، مهدی اسماعیلی و محبت ناقلی تشکیل می‌دهند.

‌سایر عوامل «تا فردا» عبارتند از ‌جانشین تهیه کننده: سعید پاکستانی، مجری طرح، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: سعید مسرور، مدیر فیلمبرداری: روزبه رایگا، مدیر تولید: سعید پاکستان، تدوین‌گر: احسان واثقی، طراح صحنه و لباس: محمد حسین کرمی، صدابردار: رضا حیدری، صداگذار: حسین قورچیان، طراح گریم: امیر ترابی، مدیر تبلیغات و رسانه: فرنوش آباء، عکاس: پوریا نوری، منشی صحنه: ساناز هرندی، پشتیبانی و دستیار تولید: کامبیز فیروزی دانا، تهیه‌کنندگانِ فرانسوی: رافائله دلوش و نیکولاس سنفوت، دستیار تدوین‌گر: سهیل عسگری، دیگر دستیاران کارگردان: گلناز کاووسی، رضا سیدی، دستیار اول فیلمبردار: هاشم درزی، نورپرداز: رحیم کمری، دستیار دوم فیلمبردار: مسلم میرشکاری، مجری نور: فردین صلاحی، اپراتور دوربین: امیر غیور، دستیار صدا: ایمان بازیار، اجرای چهره پردازی: پگاه قنبری، سیاوش روهنده، مدیر تدارکات: امیر زره نازی، فیلمبردار پشت صحنه: ریرا آهنی، جانشین تولید: فرید ابراهیمی، دستیاران تدارکات: محسن اسدی، مصطفی زندی، محسن مختار زاده، همیاران تدارکات: رامین اسماعیل زاده، یاشار نورالهی، پشتیبانی تدارکات: حسین رادک، رضا فیروز آبادی، علیرضا جوادی، میلاد استارکی، محمود شفایی، حمید لشگری، سینه موبیل: محمد جمشیدی، ناصر حق نظری، مدیر مالی: آرزو رحیم آبادی، سما شایگان، مدیر حقوقی: سید امین شجاعی.