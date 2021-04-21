سعید کلانتری در گفتوگو با مهر اظهار کرد: تزریق اول و دوم فاز نخست این واکسن با موفقیت پشت سر گذاشته شد و امروز دوز استنشاقی برای اولین بار تجویز شد.
وی بیان کرد: تا این مرحله هیچ عارضه جدی نگرانکنندهای در روند مطالعه مشاهده نشده و نشان داده واکسن بسیار کمعارضهای است.
محقق اصلی کارآزمایی بالینی واکسن رازی کووپارس با بیان اینکه مطالعه به صورت دوسوکور اجرا میشود و فعلاً در مورد ایمنیزایی آن نمیتوان نظر قطعی داد، تصریح کرد: هدف فاز اول، بررسی ایمنی و بیخطر بودن واکسن است که به نظر میرسد این هدف حاصل شده و امیدواریم پس از مشخص شدن آنالیز دادهها، اواخر اردیبهشت فاز دوم مطالعه را شروع کنیم.
وی از غربالگری داوطلبان فاز دوم کارازمایی بالینی خبر داد و گفت: به محض اخذ مجوز برای آغاز فاز دوم، به سرعت وارد این مرحله شده و در کوتاهترین زمان نسبت به ایمنی واکسن اطمینان حاصل کرده و هر چه سریعتر واکسنی مؤثر و ایمن به دست هموطنانمان برسانیم.
به گفته کاتنتری، پیشبینی میشود اواخر شهریورماه امکان تولید انبوه واکسن فراهم باشد.
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