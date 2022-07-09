دلیل توقف تولید واکسنهای ایرانی کرونا/ واکسن mRNA در انتظار مجوز

دکتر مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هر یک از واکسن‌ها تاریخ انقضایی دارند، گفت: این تاریخ مربوط به واکسن‌های کرونا هم می‌شود و اگر این تاریخ به اتمام برسد خسارت زیادی به کشور وارد می‌شود.

وی با بیان اینکه در صورت اتمام طول عمر واکسن‌ها، این محصولات باید منهدم شوند، گفت: بنابراین هیچ تولید کننده ای با هزینه خود چنین واکسن‌هایی را تولید نمی‌کند که در داخل انبار نگهداری کند و منتظر خرید باشد.

تولید واکسن‌های ایرانی کرونا متوقف شده است

وی در پاسخ به اینکه آیا تولید واکسن‌های ایرانی کرونا متوقف شده است، گفت: تولید واکسن متوقف شده زیرا تقاضا وجود ندارد و از طرف دیگر میزان واکسیناسیون نسبت به زمان اوج واکسیناسیون به میزان زیادی کاهش پیدا کرده است.

به گفته قانعی، زمانیکه تزریق واکسن وجود نداشته باشد یا کمتر از حد زمان اوج باشد وزرات بهداشت واکسنی را از تولید کنندگان خریداری نمی‌کند و این محصولات انبار می‌شوند.

وی تاکید کرد: به همین دلیل هیچ تولید کننده ای در بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند که تولیدات انبار شوند و خریداری وجود نداشته باشد لذا تولید واکسن‌های ایرانی کرونا متوقف شده است.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری اضافه کرد: وزارت بهداشت اعلام کرده که ۴۰ میلیون دوز ذخیره واکسن کرونا داریم و این میزان برای کشور به هنگام شروع تزریق واکسن کافی است.

واکسن mRNAایرانی هنوز مجوز کارآزمایی نگرفته است

قانعی در پاسخ به اینکه یکی از شرکت‌های دانش بنیان که دانش فنی واکسن mRNA را همزمان با شیوع کرونا بدست آورد، گفت: اقدامات این شرکت هم متوقف شده است ولی مشخصات لازم را برای ورود به کارآزمایی بالینی دارد؛ این تنها واکسنی است که در صورت پدید آمدن سویه های جدید کرونا می‌تواند به سرعت وارد بازار شود و اثربخشی بالایی داشته باشد.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری گفت: درهرصورت اگر نیاز به واکسن جدیدی در کشور وجود داشته باشد این شرکت با فناوری که دارد می‌تواند طی دو ماه پاسخگوی نیاز باشد. این فناوری موجود است و منتظریم سازمان غذا و دارو زودتر مجوز بالینی این واکسن را صادر کند تا درصورت به وجود آمدن سویه جدید کرونا به تولید برسد.

وی افزود: این تنها واکسنی است که می‌تواند به سرعت تولید شود و نیاز کشور را به همان سویه در گردش رفع کند.

وی با بیان اینکه این شرکت دانش بنیان منتظر مجوز سازمان غذا و دارو است، گفت: زمانیکه یک کشوری انواع واکسن‌ها را تولید کرده به راحتی مجوز کارآزمایی بالینی واکسن‌های جدید را صادر می‌کند اما این رویه در کشور ما هنوز با سخت گیری انجام می‌شود؛ درواقع شرکتهای اول آنقدر مشکل نداشتند که شرکتهای جدید دارند.

وی ادامه داد: اکنون بهترین زمان است تا قبل از شیوع سویه جدید ویروس کرونا مجوز واکسن کرونای مبتنی بر mRNAصادر شود؛ این موضوع نیاز به مدیریتی در وزارت بهداشت دارد که در صورت بروز مشکل، تأمین واکسن از این شرکت نیز انجام گیرد؛در حال حاضر سازمان غذاودارو مسئول تأیید و عدم تأیید واکسن و معاونت بهداشت خریدار واکسن است؛ بایستی بخشی هم وجود داشته باشد که انواع واکسن‌ها را حمایت کند تا کمبود واکسن‌ها را تحقیقات و فناوری حل کند.

وی با تاکید بر اینکه بازار واکسن کرونا از سوی دولت مدیریت می‌شود، گفت: این نوع واکسن همانند آنفلوآنزا نیست که در داروخانه‌ها موجود باشد از این رو تنها دولت است که می‌تواند تولید و پخش واکسن کرونا را مدیریت کند.

وی تاکید کرد: سازمان بهداشت جهانی از تغییر واکسن و روی آوردن به واکسن مبتنی بر mRNAخبر داده است از این رو بایستی پیش خرید توسط وزارت بهداشت انجام شود.

وی گفت: دولت باید به فکر باشد و با توجه به زیرساخت‌های به وجود آمده در حوزه تولید واکسن و احتمال شیوع سویه جدید، لازم است اقدامات مربوط به پیش خرید و… را انجام دهد.

وی تاکید کرد: این شرکت دانش بنیان که اکنون منتظر دریافت مجوز کارآزمایی بالینی است می‌تواند طی دو الی ۳ ماه مطالعات انسانی را انجام دهد.

وی با بیان اینکه شرکتهای دیگر خط تولید دارند و تولید را منوط به خرید وزارت بهداشت و پرداخت پول‌های قبلی می‌دانند، گفت:این شرکتها می‌توانند برای سویه های جدید تولیداتی داشته باشند اما mRNA نیاز به زمان بیشتری برای تولید دارد که می‌تواند برای دوزهای بعدی یا یادآور مورد استفاده قرار بگیرند.