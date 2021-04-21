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۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۴:۵۶

در گزارشی اعلام شد؛

وقوع انفجار مهیب در مرکز موشک سازی رژیم صهیونیستی

وقوع انفجار مهیب در مرکز موشک سازی رژیم صهیونیستی

یک رسانه صهیونیستی از وقوع انفجاری مهیب در یکی از مراکز تولید موشک این رژیم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هاآرتض، انفجاری مهیب در یکی از کارخانه‌های مهم نظامی رژیم صهیونیستی در زمان انجام یک آزمایش رخ داده است.

این انفجار در یک کارخانه مخصوص تولید تسلیحات پیشرفته نظامی از جمله موشک در شهر الرمله واقع در مرکز فلسطین اشغالی رخ داده است و بر اثر آن دود بسیار زیادی آسمان را در بر گرفته است.

رژیم صهیونیستی مدعی شده است که این انفجار در حین کار و آزمایش عادی به وقوع پیوسته است.

در حالی که رسانه های رژیم صهیونیستی انفجار در "کارخانه تولید موشک تامر" در سرزمینهای اشغالی را " حادثه" عنوان کرده اند، انتشار این ویدیو که گفته می شود مربوط به زمان انفجار در کارخانه مذکور بوده و با آمادگی قبلی تهیه شده است، ظن ایجاد انفجار بدلیل عملیات از قبل طراحی شده را تقویت کرده است.

علیرغم اینکه این انفجار روز گذشته رخ داده اما هاآرتض امروز چهارشنبه این خبر را رسانه‌ای کرده است.

گفته می‌شود این کارخانه متعلق به وزارت جنگ رژیم صهیونیستی است.

کد مطلب 5194802

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    نظرات

    • مجید GB ۱۷:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
      7 0
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      خدا را شکر،انشالله ظالمین متلاشی شوند
    • IR ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
      3 0
      پاسخ
      بخور نتانیاهو
    • ایران IR ۱۸:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
      6 0
      پاسخ
      مختصر ومفید بچه ها مچکریم
    • محمد IR ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
      3 0
      پاسخ
      از قدم گفتن جواب کلوخانداز سنگ است. خدا قوت دورد بر شهدای گمنام و امام شان
    • IR ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
      2 0
      پاسخ
      این انفجار عمدی و خرابکارانه توسط عوامل نفوذی بوده
    • دادا عرب IR ۰۳:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      افرین بر حزب الله قدرتمند دهن صحیونیستهای کثیف را سرویس کردند اگر باز غلطی اسرایلیهابکنند این دفعه در اسرایل قیامت را خواهند دید یعنی در جهنم خواهند سوخت بارک الله حزب الله
    • IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      بسم رب القاصم الجبارین.درودتان باد ای سروقامتان بلنداخترکهکشان ایران.انشاالله انتقام سخت با نابودی کامل غده سرطانی اسراییل
    • محسن IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      به این میگن اقتدارپرازافتخارخیلی خوشحالم که حق مظلومین جهان روگرفتن
    • RO ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      مرگ بر اسرایییییییییییییییییییییل!!!!!!!!!!!!!

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