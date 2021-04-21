وقوع انفجار مهیب در مرکز موشک سازی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هاآرتض، انفجاری مهیب در یکی از کارخانه‌های مهم نظامی رژیم صهیونیستی در زمان انجام یک آزمایش رخ داده است.

این انفجار در یک کارخانه مخصوص تولید تسلیحات پیشرفته نظامی از جمله موشک در شهر الرمله واقع در مرکز فلسطین اشغالی رخ داده است و بر اثر آن دود بسیار زیادی آسمان را در بر گرفته است.

رژیم صهیونیستی مدعی شده است که این انفجار در حین کار و آزمایش عادی به وقوع پیوسته است.

در حالی که رسانه های رژیم صهیونیستی انفجار در "کارخانه تولید موشک تامر" در سرزمینهای اشغالی را " حادثه" عنوان کرده اند، انتشار این ویدیو که گفته می شود مربوط به زمان انفجار در کارخانه مذکور بوده و با آمادگی قبلی تهیه شده است، ظن ایجاد انفجار بدلیل عملیات از قبل طراحی شده را تقویت کرده است.

علیرغم اینکه این انفجار روز گذشته رخ داده اما هاآرتض امروز چهارشنبه این خبر را رسانه‌ای کرده است.

گفته می‌شود این کارخانه متعلق به وزارت جنگ رژیم صهیونیستی است.