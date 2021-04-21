رایزنی رئیس جمهور عراق با سفیر روسیه در بغداد درباره تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق در دیدار با «ماکسیم ماکسیموف»، سفیر روسیه در بغداد درباره توسعه مناسبات دوجانبه رایزنی کرد.

در این دیدار که به مناسبت پایان یافتن ماموریت ماکسیموف برگزار شد، دو طرف درباره مناسبات دوجانبه، راهکارهای تقویت و گسترش چشم‌اندازهای همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف در راستای منافع دو کشور رایزنی کردند.

طرفین همچنین درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد اهتمام مشترک رایزنی و بر پایبندی به اصل گفت‌وگو برای تقویت امنیت و صلح در منطقه تاکید کردند.

برهم صالح در این دیدار بر لزوم هم‌افزایی تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم، کاستن از تنش‌های تاثیرگذار بر فرصت‌های توسعه و شکوفایی مردم منطقه و اهمیت پشت سر نهادن مسائل مورد اختلاف و نیز تبدیل عراق به محور تقویت امنیت و صلح تاکید کرد.

رئیس جمهوری عراق در ادامه از تلاش‌های سفیر روسیه طی مدت ماموریتش برای توسعه روابط دو کشور تقدیر و برای وی در ماموریت‌های آتی‌اش آرزوی موفقیت کرد.

سفیر روسیه نیز در پایان مجدداً بر حمایت مسکو از ثبات و تقویت حاکمیت عراق و تمایل این کشور برای تقویت پیوندهای همکاری در زمینه‌های مختلف تاکید کرد.