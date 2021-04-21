به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ستوده بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اردبیل اظهار کرد: همزمان با ماه مبارک رمضان در سال ۱۴۰۰ اولین وقف در استان اردبیل از شهرستان نیر به ثبت رسید که این وقف در راستای توسعه و ساخت فضاهای آموزشی، تفریحی و ورزشی عام‌المنفعه در شهرستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به مساحت وقف ثبت شده گفت: باغ ویلایی به مساحت ۹ هزار و ۱۱۷ مترمربع در شهرستان نیر توسط وراث یکی از ریش‌سفیدان منطقه به عنوان موقوفه ثبت شده است که با هدف استفاده افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی وقف شده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان تصریح کرد: این زمین به عنوان مکان تفریحی، آموزشی و ورزشی ثبت و وقف شده که رویکرد اداره کل اوقاف استان در سال جدید بر دعوت از خیران و نیکوکاران برای افزایش تعداد موقوفات و رفع محرومیت‌ها خواهد بود.

حجت‌الاسلام ستوده به منویات مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جدید اشاره و اضافه کرد: رفع محرومیت‌ها و فقرزدایی در جامعه یکی از اهداف اصلی گسترش موقوفات بوده که در این زمینه باید از ظرفیت مردم در طبقات مختلف بهره‌مند شد، در سال گذشته نیز استان اردبیل در این رابطه جایگاه خوبی را در ثبت وقف به خود اختصاص داد.

وی بر گسترش فرهنگ وقف تاکید و تصریح کرد: با گسترش تعداد موقوفات در استان اردبیل بی‌شک شاهد افزایش برابری‌ها در بین آحاد مختلف مردم در جامعه خواهیم بود که در راستای گسترش فرهنگ وقف باید از پتانسیل مبلغین به ویژه در مناسبت‌های مذهبی و معنوی بهره‌مند شد.

به گفته این مسئول تمامی هزینه کرد در موقوفات اردبیل بر اساس نیت موقوفه بوده و اولویت اوقاف و امور خیریه استان اجرای امینانه نیت واقفین است.