پروژه انتقال آب های سطحی بندر امام به دریا در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوارپور شامگاه چهارشنبه در خصوص آغاز پروژه دفع آب‌های سطحی بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: در آب‌گرفتگی سال گذشته که در سر بندر ماهشهر و شهرک چمران رخ داد، مردم خیلی معذب شدند و منازل و امکانات آنها زیر آب رفت.

فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان بیان کرد: حجم آب و بارندگی سنگین بود و باعث شد که شهر سر بندر آب‌گرفتگی را تجربه کند و در نتیجه آب وارد منازل مردم شد.

وی با بیان اینکه در این زمینه همه دستگاه‌ها به این مسئله ورود کردند، افزود: سپاه نیز به نوبه خود و با تلاش‌هایی که مجموعه همکاران در شهرستان ماهشهر (منطقه سوم دریایی و ناحیه مقاومت شهرستان) داشته‌اند، ابتدا نجات مردم و بعد کمک به آنها در آن وضعیت اضطراری (با همکاری گروه‌های جهادی) در اولویت بود.

شاهوارپور با اشاره به اینکه کمک‌های زیادی در آن روزهای سخت برای مردم انجام شد، یادآور شد: اما یک کار زیرساختی باید انجام می‌شد و آن انتقال آب‌های سطحی شهر سر بندر است که باید به دریا منتقل می‌شد که یک پروژه مدت‌دار و پرهزینه‌ای بود.

فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان تصریح کرد: جلسات مکرری با استانداری، معاون استاندار، آبفا، مسئولان محلی از جمله شهردار و فرماندار شهرستان ماهشهر برگزار و مقرر شد تا قرارگاه خاتم این پروژه را انجام دهد؛ فرمانده کل سپاه نیز در سفر به شهرستان ماهشهر به قرارگاه خاتم ابلاغ کرد که وارد این کار شده و اقدامات را به صورت جهادی دنبال می‌کند.

وی گفت: با کمک و همکاری مناطق پتروشیمی، فرماندار، مسئولان محلی، شهردار و آبفا، شورای شهر و دیگر کسانی که به نوعی مسئولیت داشته‌اند، امروز شاهد اقدامات عملیاتی قرارگاه خاتم الانبیا در این مسئله هستیم.

فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان با بیان اینکه لوله موردنیاز این پروژه لوله ۶۰۰ پلی‌اتیلن است، عنوان کرد: مصالح مورد نیاز برای پایداری لوله نیز پای‌کار آورده شد و پروژه آغاز و طبق زمان‌بندی انجام می‌شود.

سردار شاهوارپور با عنوان اینکه کار در شهر به دلیل عبور انواع تأسیسات در مسیر لوله‌گذاری خیلی سخت است و به هماهنگی با مسئولان محلی و همکاری تنگاتنگ مردم نیاز دارد، به تلاش برای قطع نشدن آب، تأسیسات، گاز و تلفن مردم در این پروژه اشاره کرد و گفت: امید است که در زمان کوتاه و طبق برنامه زمان‌بندی موضوع هدایت آب‌های سطحی شهر سر بندر و بندر امام انجام شود و اتفاقات ناگواری که سال گذشته پیش آمد و مردم اذیت شدند دیگر تکرار نشود و آنها زندگی آرامی داشته باشند.