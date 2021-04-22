پیام تسلیت «سردار عبداللهی» در پی درگذشت سردار «محمد علی حق بین»

به گزارش خبرنگار مهر، سردار «علی عبداللهی» معاون هماهنگ کننده نیروهای مسلح در پی عروج شهادت گونه سردار «محمد علی حق بین» پیامی صادر و فقدان این فرمانده دوران دفاع مقدس و جبهه مقاومت را تسلیت گفت.

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خبر عروج آسمانی سردار گرانقدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی «محمدعلی حق بین» فرمانده سابق لشکر ۱۶ قدس گیلان که از پیشکسوتان و جانبازان سرافراز هشت سال دفاع مقدس و جبهه مقاومت اسلام و مدافعان حرم اهل بیت علیهم السلام به شمار می‌رفت، موجب تأسف و تأثر فراوان گردید.

خداوند به خانواده محترم اجر صابرین عنایت فرماید که حضرتش فرمود «و بشرالصابرین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون».

اینجانب فقدان آن فرمانده ایثارگر و جانباز را خدمت همسر محترمه، یادگاران، مردم شریف گیلان، همرزمان و دوستداران آن فقید سعید صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند رحمان و رحیم برای عزیز سفر کرده غفران و رحمت واسعه الهی و همجواری با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و همنشینی با همرزمان شهیدش و برای مصیبت دیدگان و بازماندگان محترم صبر و شکیبایی توأم با پاداش صابرین مسئلت می‌نمایم.