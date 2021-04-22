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۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۱:۰۷

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی:

۲۰ پروژه گردشگری استان مرکزی در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می‌رسد

۲۰ پروژه گردشگری استان مرکزی در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می‌رسد

اراک- مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی گفت: صدور مجوز ۷۵ مورد تأسیسات گردشگری و بهره برداری از ۲۰ طرح گردشگری از برنامه‌های این اداره‌ کل در سال ۱۴۰۰ است.

مصطفی مرزبان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه برنامه‌های پیش بینی و هدف‌گذاری شده در سال ۱۴۰۰، در جهت تحقق شعار سال مبنی بر تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی پیگیری می‌شود، اظهار کرد: پیش بینی می‌شود، مجوز از ۷۵ مورد تأسیسات گردشگری و افتتاح ۲۰ طرح گردشگری با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در استان مرکزی ۷۵۰ فرصت شغلی ایجاد کند.

مرزبان تصریح کرد: آغاز عملیات اجرایی منطقه نمونه گردشگری «گردو» توسط شهرداری اراک، بهره‌برداری از ۵ طرح کاربری تفریحی ورزشی در منطقه نمونه گردشگری «رودشور» زرندیه واقع در ابتدای اتوبان ساوه-- سلفچگان، افتتاح مجموعه هتل اطلس واقع در شهرک صنعتی اراک از جمله این پروژه‌ها در سال ۱۴۰۰ است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی، همچنین واگذاری مناطق نمونه گردشگری «بوجه» شهرستان خمین و «غار چال نخجیر» شهرستان دلیجان به بخش خصوصی را از دیگر برنامه‌های پیش روی سال جاری این نهاد عنوان کرد.

کد مطلب 5195259

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