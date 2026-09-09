به گزارش خبرنگار مهر، معصومه عسگری، پیش از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از بازرسی شبانه کارشناسان محیط زیست از یک بیمارستان در رباط‌کریم خبر داد و گفت: در این پایش نواقصی در مدیریت پسماندهای پزشکی، عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب، وضعیت تهویه و انتشار بوی نامطبوع مشاهده شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست رباط‌کریم افزود: کارشناسان در جریان گشت و پایش شبانه، وضعیت تفکیک، جمع‌آوری، نگهداری و دفع پسماندهای پزشکی بیمارستان را بررسی کردند و مواردی از رعایت نشدن الزامات زیست‌محیطی مشاهده و تذکرات لازم به مسئولان بیمارستان ارائه شد.

وی ادامه داد: عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان نیز بررسی شد که وضعیت مطلوبی نداشت و انتشار بوی نامطبوع در محل مشاهده شد؛ با توجه به استقرار واحدهای مسکونی در اطراف بیمارستان، رفع این نواقص و جلوگیری از تداوم انتشار بو و آلاینده‌ها ضروری است.

عسگری گفت: وضعیت سیستم تهویه در برخی بخش‌های مورد بازدید نیز مناسب ارزیابی نشد و این موضوع در گزارش کارشناسان محیط زیست ثبت و به مسئولان بیمارستان اعلام شد.

وی تصریح کرد: با توجه به نواقص مشاهده‌شده، اخطاریه زیست‌محیطی برای این مرکز درمانی صادر شده و مسئولان بیمارستان موظف‌اند در مهلت مقرر نسبت به رفع موارد اعلام‌شده و اصلاح وضعیت موجود اقدام کنند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست رباط‌کریم خاطرنشان کرد: در صورت بی‌توجهی به اخطاریه و استمرار نواقص، موضوع مطابق ضوابط قانونی از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری و پرونده برای رسیدگی قضایی ارجاع خواهد شد و در صورت احراز شرایط قانونی، اقدامات لازم برای درج نام این واحد در فهرست واحدهای آلاینده انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: پایش مراکز درمانی شهرستان رباط‌کریم به‌صورت مستمر و در ساعات مختلف شبانه‌روز ادامه خواهد داشت و رعایت الزامات زیست‌محیطی در حوزه مدیریت پسماندهای پزشکی، فاضلاب و کنترل آلاینده‌ها با جدیت مورد نظارت قرار می‌گیرد.