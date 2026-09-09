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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

شفیعی: امنیت غذایی کشور نیازمند هم‌افزایی میان استان‌هاست

شفیعی: امنیت غذایی کشور نیازمند هم‌افزایی میان استان‌هاست

تبریز- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی بر هم‌افزایی میان استان‌ها برای افزایش بهره‌وری تولید و تقویت امنیت غذایی کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی صبح چهارشنبه در نشست رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های سراسر کشور که به میزبانی تبریز برگزار شد، اظهار کرد: بخش کشاورزی نقشی راهبردی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد و برای تحقق اهداف این بخش باید از ظرفیت‌ها و تجربیات استان‌های مختلف به شکل هدفمند استفاده کرد.

وی با اشاره به تفاوت شرایط اقلیمی، منابع آب و خاک و الگوی تولید در استان‌های کشور افزود: همین تفاوت‌ها ضرورت تبادل تجربه و استفاده از راهکارهای موفق هر استان را افزایش داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: نشست رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها فرصتی برای بررسی مسائل و چالش‌های مشترک، انتقال تجربیات مدیریتی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای افزایش بهره‌وری و پایداری تولید است.

شفیعی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: این استان در حوزه‌های زراعت، باغبانی، دام و طیور، شیلات و صنایع تبدیلی و تکمیلی ظرفیت‌های متنوعی دارد و مراکز علمی و تحقیقاتی استان نیز می‌توانند در تقویت تولید و امنیت غذایی نقش‌آفرینی کنند.

وی توجه همزمان به تولید و اقتصاد کشاورزی را ضروری دانست و افزود: حمایت از تولیدکنندگان، توسعه زنجیره‌های ارزش، تقویت صنایع تبدیلی و تکمیلی و کاهش ضایعات می‌تواند به افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی، پایداری تولید و بهبود درآمد بهره‌برداران منجر شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه بسیاری از چالش‌های بخش کشاورزی ماهیتی فرابخشی و بین‌استانی دارند، اظهار کرد: مدیریت منابع آب، تغییرات اقلیمی، تأمین نهاده‌ها، بازار محصولات و توسعه فناوری از جمله موضوعاتی هستند که نیازمند نگاه ملی و همکاری میان استان‌هاست.

شفیعی تأکید کرد: برای این مسائل نمی‌توان راهکارهای جزیره‌ای ارائه کرد و تبادل تجربیات میان مدیران استانی می‌تواند به شناسایی ظرفیت‌های مغفول، انتقال تجربیات موفق و تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی کمک کند.

کد مطلب 6942169

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