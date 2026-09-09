به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی صبح چهارشنبه در نشست رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای سراسر کشور که به میزبانی تبریز برگزار شد، اظهار کرد: بخش کشاورزی نقشی راهبردی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد و برای تحقق اهداف این بخش باید از ظرفیتها و تجربیات استانهای مختلف به شکل هدفمند استفاده کرد.
وی با اشاره به تفاوت شرایط اقلیمی، منابع آب و خاک و الگوی تولید در استانهای کشور افزود: همین تفاوتها ضرورت تبادل تجربه و استفاده از راهکارهای موفق هر استان را افزایش داده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: نشست رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانها فرصتی برای بررسی مسائل و چالشهای مشترک، انتقال تجربیات مدیریتی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای افزایش بهرهوری و پایداری تولید است.
شفیعی با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: این استان در حوزههای زراعت، باغبانی، دام و طیور، شیلات و صنایع تبدیلی و تکمیلی ظرفیتهای متنوعی دارد و مراکز علمی و تحقیقاتی استان نیز میتوانند در تقویت تولید و امنیت غذایی نقشآفرینی کنند.
وی توجه همزمان به تولید و اقتصاد کشاورزی را ضروری دانست و افزود: حمایت از تولیدکنندگان، توسعه زنجیرههای ارزش، تقویت صنایع تبدیلی و تکمیلی و کاهش ضایعات میتواند به افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی، پایداری تولید و بهبود درآمد بهرهبرداران منجر شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه بسیاری از چالشهای بخش کشاورزی ماهیتی فرابخشی و بیناستانی دارند، اظهار کرد: مدیریت منابع آب، تغییرات اقلیمی، تأمین نهادهها، بازار محصولات و توسعه فناوری از جمله موضوعاتی هستند که نیازمند نگاه ملی و همکاری میان استانهاست.
شفیعی تأکید کرد: برای این مسائل نمیتوان راهکارهای جزیرهای ارائه کرد و تبادل تجربیات میان مدیران استانی میتواند به شناسایی ظرفیتهای مغفول، انتقال تجربیات موفق و تسریع در اجرای برنامههای توسعهای بخش کشاورزی کمک کند.
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