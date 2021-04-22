  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۱:۱۲

قتل‌های زنجیره‌ای سیاهپوستان در آمریکا؛

پلیس آمریکا یک سیاهپوست دیگر را به قتل رساند

پلیس آمریکا یک سیاهپوست دیگر را به قتل رساند

رسانه‌های آمریکایی از کشته شدن یک شهروند سیاهپوست دیگر این کشور به ضرب گلوله یک افسر پلیس خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یوروپ وان، پلیس آمریکا بار دیگر یک فرد سیاه پوست آمریکایی را در این کشور هدف گلوله قرار داده و به قتل رساند.

بر اساس این گزارش، پلیس ایالت کارولینای شمالی آمریکا روز چهارشنبه، اقدام به تیراندازی به سمت یک مرد سیاهپوست به نام «اندرو براون» کرده که بر اثر این تیر اندازی، مرد مذکور به قتل رسیده است.

گفته می‌شود براون در زمان تیراندازی پلیس کاملاً غیر مسلح بوده و در عین حال، تحقیقات اولیه پلیس نشان می‌دهد وی صاحب ۱۰ فرزند بوده است.

این نخستین اقدام پلیس آمریکا برای کشتن یک فرد سیاهپوست دیگر از زمان برگزاری دادگاه پر حاشیه «درک شووین»، افسر پلیس آمریکایی است که چندی پیش اقدام به کشتن «جورج فلوید» شهروند سیاهپوست آمریکایی کرده بود.

کد مطلب 5195268

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها