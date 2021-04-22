پلیس آمریکا یک سیاهپوست دیگر را به قتل رساند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یوروپ وان، پلیس آمریکا بار دیگر یک فرد سیاه پوست آمریکایی را در این کشور هدف گلوله قرار داده و به قتل رساند.

بر اساس این گزارش، پلیس ایالت کارولینای شمالی آمریکا روز چهارشنبه، اقدام به تیراندازی به سمت یک مرد سیاهپوست به نام «اندرو براون» کرده که بر اثر این تیر اندازی، مرد مذکور به قتل رسیده است.

گفته می‌شود براون در زمان تیراندازی پلیس کاملاً غیر مسلح بوده و در عین حال، تحقیقات اولیه پلیس نشان می‌دهد وی صاحب ۱۰ فرزند بوده است.

این نخستین اقدام پلیس آمریکا برای کشتن یک فرد سیاهپوست دیگر از زمان برگزاری دادگاه پر حاشیه «درک شووین»، افسر پلیس آمریکایی است که چندی پیش اقدام به کشتن «جورج فلوید» شهروند سیاهپوست آمریکایی کرده بود.