۲میلیون دوز واکسن کرونا وارد شد/ واکسیناسیون عمومی در گام بعدی

به گزارش خبرنگار مهر، علی ابزاره ظهر پنجشنبه در حاشیه سفر به سمنان و بازدید از بخش‌های درمانی و حوزه خدمات کرونای دانشگاه علوم پزشکی سمنان و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ایران اسلامی تا کنون دو میلیون دز واکسن کرونا وارد کرده است، تاکید کرد: طبق مندرجات سند ملی واکسیناسیون، این تعداد واکسن بر اساس جمعیت به استان‌ها اختصاص خواهد یافت.

وی با بیان اینکه برای تزریق واکسن در فاز نخست اولویت‌هایی از سوی وزارت بهداشت تعیین شد، ابراز کرد: نخستین اولویت تزریق واکسن کرونا، کادر درمانی و مشاغل پرخطری مانند پاک بانان بود همچنین بیماران خاص در این گروه جای گرفتند.

مشاور وزیر بهداشت با بیان اینکه همزمان با ارتقای تولید و همپای آن واردات واکسن، سایر اولویت‌ها مانند سالمندان نیز واکسن دریافت می‌کنند، ابراز داشت: طبق برنامه‌ریزی ستاد ملی واکسیناسیون ۷۰۰ هزار دوز واکسن آسترازنکا طی روزهای آینده به گروه‌های هدف تزریق می‌شود.

ابزاره با بیان اینکه گام بعدی واکسیناسیون عمومی است، تاکید کرد: سند ملی واکسیناسیون تدوین و روند واکسیناسیون در سطح کشور بر حسب همین سند تداوم خواهد یافت.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، درباره واکسیناسیون در سمنان، گفت: از نظر تعداد دوزهای تزریق شده نسبت به جمعیت در شهرهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان خوشبختانه وضعیت خوبی را شاهد هستیم و این دانشگاه یکی از سرآمدها در سطح کشور است.

مشاور وزیر بهداشت با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند واکسیناسیون در دانشگاه علوم پزشکی سمنان بر اساس سند واکسیناسیون تدوین شده توسط وزارتخانه و با کیفیت خوبی پیش رفته است، بیان کرد: از چهار هزار و ۳۰۰ دوز واکسنی که دانشگاه علوم پزشکی سمنان در آخرین مرحله دریافت کرده بیش از دو هزار دوز یا ۵۰ درصد، تزریق شده است.

ابزاره با بیان اینکه مردم نگران توزیع واکسن نباشند زیرا تزریق واکسن عمومی در برنامه قرار دارد، گفت: مردم مراقب کلاه برداران و سو استفاده کنندگان در این حوزه باشند زیرا سامانه‌ای برای ثبت‌نام واکسن یا دریافت هزینه وجود ندارد.