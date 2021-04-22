حادثه نطنز در «دستخط » بررسی می شود/ طرح چند نکته درباره برجام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، برنامه «دستخط» این هفته جمعه ۳ اردیبهشت با حضور زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی روی آنتن می‌رود.

الهیان در برنامه دستخط از عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دور جدید مذاکرات برجامی در وین می‌گوید. ضمن اینکه حادثه در تاسیسات اتمی نطنز و موضوع قرارداد ایران و چین در این برنامه تبیین و بررسی خواهد شد.

بررسی مقابله با کرونا در کشور از دیگر موضوعاتی است که در دستخط درباره آن گفتگو خواهد شد.

«دستخط» که به گفتگوهای صریح با نخبگان سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، پزشکی و اجتماعی می‌پردازد کاری از گروه خانواده و کودک شبکه پنج سیما است.

این برنامه گفتگو محور و تحلیلی را مریم حداد تهیه کنندگی می‌کند و با اجرا، سردبیری و نویسندگی محمدحسین رنجبران هر هفته جمعه‌ها ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه پنج سیما تماشایی می‌شود.