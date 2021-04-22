شهید حجازی به همه انقلابیون دنیا وفادار بود

حسین سیستانی در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید سردار حجازی و در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهید سردار حجازی چهره شناخته شده انقلابی و ولایی و در خط امام (ره) و رهبری بود.

وی افزود: سردار شهید حجازی در همان ابتدای انقلاب و پیش از آن در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل به عنوان یک انسان مجاهد و سخت‌کوش شناخته می‌شد.

فرماندار استان اصفهان خاطر نشان کرد: سردار شهید حجازی نشان داد به عنوان یک مسلمان متدین واقعی در خط انقلابی و رهبری است که حتی فارغ از حوزه کشورش به همه انقلابیون دنیا وفادار است و در جبهه مقاومت و فلسطین و لبنان درخشید.

وی ادامه داد: شخصیت ایشان در سپاه بسیار ممتاز بود و همیشه در موقعیت‌های فوق‌العاده ویژه حضور داشت و مورد عنایت رهبر معظم انقلاب بود.

سیستانی سردار شهید حجازی را فردی پیشتاز در عرصه مبارزه و جهاد دانست و افزود: شهید توانست یک نام و خاطره نیک برجای بگذارد و امیدوارم که جوانان با الگوگیری از این شخصیت‌ها و واقع‌بینی، راه خود را برای رسیدن به مقاصد الهی، کمالات انسانی و در موقعیت‌های اجتماعی درک کنند.