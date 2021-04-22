  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۲:۰۴

مدیرکل اقتصاد و دارایی کرمانشاه:

دریافت تسهیلات سهام عدالت در کرمانشاه غیرحضوری است

دریافت تسهیلات سهام عدالت در کرمانشاه غیرحضوری است

کرمانشاه- مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه گفت: دریافت تسهیلات کارت اعتباری سهام عدالت برای دارندگان این سهام به روش مستقیم و غیرمستقیم غیر حضوری است.

امیرحمزه حیدریان بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارت اعتباری تسهیلات غیر نقدی سهام عدالت به دارندگان سهام عدالت کرمانشاهی به هر ۲ روش مستقیم و غیر مستقیم تعلق گرفته و می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرید کنند.

وی افزود: این تسهیلات تا ۵۰ درصد ارزش روز و بین هفت الی ۱۴ میلیون تومان با کارمزد ۱۸ درصد و اقساط ۳۶ ماهه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه تصریح کرد: این اعتبار هم اکنون توسط ۲ بانک ارائه می‌شود اما در آینده نزدیک ۱۰ بانک دیگر خدمات کارت اعتباری سهام عدالت را انجام خواهند داد.

حیدریان با اشاره به نحوه اخذ تسهیلات سهام عدالت بیان کرد: ثبت نام دریافت تسهیلات به صورت غیر حضوری و از طریق اپلیکیشن بانک‌ها بوده و دارندگان سهام عدالت تنها کافی است کد ملی، شماره حساب، شماره موبایل و سایر اطلاعات لازم را بارگذاری کنند.

وی ادامه داد: اطلاعات از سوی بانک‌ها برای راستی آزمایی به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال و بعد از تأیید به صورت پیامک به متقاضیان اطلاع رسانی می‌شود.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه با بیان اینکه ۵۰ درصد سود سهام عدالت سال ۹۸ به حساب دارندگان واریز شده، خاطر نشان کرد: ۵۰ درصد باقی مانده سود سهام عدالت سال ۹۸ تا پایان بهار امسال به حساب افراد واریز خواهد شد.

حیدریان گفت: در صورتی که افراد سود اولیه را دریافت نکرده‌اند باید به سامانه مرکزی سهام عدالت مراجعه و نسبت به صحیح بودن اطلاعات وارد شده اطمینان حاصل کنند.

کد مطلب 5195516

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حسن باقری پور IR ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
      0 0
      پاسخ
      سلام چرا کارت اعتباری سهام اعدالت را نمی‌دهند از طرفی میگ ین بخاطر کرونا از منزل خارج نشوید پس چرا با مردم بازی میکنید کو گش شنوا مو دلسوز مردم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها