دریافت تسهیلات سهام عدالت در کرمانشاه غیرحضوری است

امیرحمزه حیدریان بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارت اعتباری تسهیلات غیر نقدی سهام عدالت به دارندگان سهام عدالت کرمانشاهی به هر ۲ روش مستقیم و غیر مستقیم تعلق گرفته و می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرید کنند.

وی افزود: این تسهیلات تا ۵۰ درصد ارزش روز و بین هفت الی ۱۴ میلیون تومان با کارمزد ۱۸ درصد و اقساط ۳۶ ماهه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه تصریح کرد: این اعتبار هم اکنون توسط ۲ بانک ارائه می‌شود اما در آینده نزدیک ۱۰ بانک دیگر خدمات کارت اعتباری سهام عدالت را انجام خواهند داد.

حیدریان با اشاره به نحوه اخذ تسهیلات سهام عدالت بیان کرد: ثبت نام دریافت تسهیلات به صورت غیر حضوری و از طریق اپلیکیشن بانک‌ها بوده و دارندگان سهام عدالت تنها کافی است کد ملی، شماره حساب، شماره موبایل و سایر اطلاعات لازم را بارگذاری کنند.

وی ادامه داد: اطلاعات از سوی بانک‌ها برای راستی آزمایی به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال و بعد از تأیید به صورت پیامک به متقاضیان اطلاع رسانی می‌شود.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه با بیان اینکه ۵۰ درصد سود سهام عدالت سال ۹۸ به حساب دارندگان واریز شده، خاطر نشان کرد: ۵۰ درصد باقی مانده سود سهام عدالت سال ۹۸ تا پایان بهار امسال به حساب افراد واریز خواهد شد.

حیدریان گفت: در صورتی که افراد سود اولیه را دریافت نکرده‌اند باید به سامانه مرکزی سهام عدالت مراجعه و نسبت به صحیح بودن اطلاعات وارد شده اطمینان حاصل کنند.