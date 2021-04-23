محمد محمدی قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در استان زنجان ۲۱ هزار معلول تحت پوشش بهزیستی استان زنجان هستند، گفت: در این راستا این استان ۳۱۲ معلول ضایعه نخاعی دارد.

وی به واگذاری مسکن به دو معلول‌ها در استان زنجان اشاره کرد و ابراز داشت: در استان ۱۶۸ خانواده دو معلول داریم که برای ۱۶۵ خانواده مسکن واگذار شده است.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: استان زنجان در واگذاری مسکن به دو معلول‌ها در سطح کشور رتبه برتر را دارد و تقریباً واگذاری مسکن تمام شده است.

محمدی قیداری تاکید کرد: تامین مسکن برای خانوارهای دارای دو معلول و بیشتر، اولویت اصلی بهزیستی است.

وی با بیان اینکه یکی از شاخص‌ها و رویکردهای مهم و اساسی بهزیستی در زمینه توانمند سازی جامعه هدف تأمین و احداث مسکن مددجویان است، ابراز داشت: در راستای ارائه خدمات حمایتی برای افراد تحت پوشش خدمات خوبی به جامعه هدف ارائه می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: واگذاری مسکن به دو معلول و بیشتر از سال ۹۴ آغاز شده و تاکنون هم پیشرفت خوبی داشته باشد.