مصرف اکسیژن در بیمارستان دزفول افزایش یافت

عبدالکریم فیروز زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص خبر منتشر شده مبنی بر کمبود اکسیژن در بیمارستان بزرگ دزفول که در برخی رسانه‌ها منتشر شد، اظهار کرد: به دلیل افزایش تعداد بستری‌های کرونایی در بیمارستان بزرگ دزفول، میزان مصرف اکسیژن در این بیمارستان افزایش یافته است و به همین دلیل در مصاحبه‌ای نسبت به افزایش مصرف اکسیژن در بیمارستان ابراز نگرانی شد اما این اظهارات به صورت دیگری بیان و باعث ایجاد نگرانی بین شهروندان شد.

وی افزود: در حال حاضر بیمارستان بزرگ دزفول با تمام ظرفیت در حال خدمت‌رسانی به بیماران کرونایی است و با تمهیدات انجام شده تاکنون مشکلی از نظر میزان اکسیژن مورد نیاز بیماران به وجود نیامده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول عنوان کرد: از سال گذشته تاکنون، سه دستگاه اکسیژن ساز و همچنین تعداد ۲۰۰ کپسول ۴۰ کیلویی اکسیژن به ظرفیت بیمارستان بزرگ دزفول افزوده شده است.

فیروز زاده تصریح کرد: در هفته گذشته که دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان یکی از شهرهای همجوار با مشکل مواجه شده بود، دانشگاه علوم پزشکی دزفول در راستای جلوگیری از توقف خدمات‌رسانی به بیماران آن شهر، خدماتی در زمینه اکسیژن رسانی به بیمارستان این شهر ارائه داد.

وی از شهروندان تقاضا کرد که به منظور رعایت حال کادر درمان، پروتکل‌های بهداشتی را بیش از پیش رعایت کنند تا شهرستان دزفول از پیک این بیماری خارج شود.