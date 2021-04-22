به گزارش خبرنگار مهر، حسین اینانلو در نشست خبری پس از تساوی تیمش مقابل آلومینیوم اراک، اظهار کرد: با صحبت‌های که از قبل سرمربی با بازیکنان درباره حریف انجام داده بود، کار خود را شروع کردیم و طبق تاکتیکی که داشتیم به گل دست یافتیم.

وی افزود: البته باید صحنه‌ای که برای حریف پنالتی گرفته شد را ببینیم که آیا این صحنه پنالتی بود یا نه.

مربی تیم فوتبال پیکان تهران خاطر نشان کرد: در نیمه دوم تیم تحت فشار قرار گرفت و با توجه به اینکه یک گل جلو بودیم، طبق تاکتیکی که آقای تارتار اتخاذ کرده بود عمل کردیم، اما تیم آلومینیوم به گل تساوی دست یافت.

اینانلو ادامه داد: عقب نشینی کردیم و دلخوش به ضد حمله شدیم تا با ضد حمله به گل برسیم که البته دچار بد شانسی شدیم و نقشه ما عملی نشد.