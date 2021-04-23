پیشنهاد ۸۵۰ هزار یورویی ترابوزان به حسینی/ چیزی برای امضا نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجید حسینی مدافع ایرانی تیم فوتبال ترابوزان اسپور ترکیه در سومین فصل حضورش در این تیم شرایط خاصی دارد. از یک طرف قرارداد حسینی با ترابوزان تمام می‌شود و وی می‌تواند بدون پرداخت حق انتقال به ترابوزان، راهی تیم‌های دیگر شود. از سوی دیگر، این باشگاه ترکیه‌ای می‌خواهد هر طور که شده قرارداد جدیدی با حسینی امضا و مانع جدایی او -حداقل به صورت رایگان- شود.

علیرضا پیکان مدیر برنامه مجید حسینی در گفتگو با سایت «۶۱saat» ترکیه اعلام کرد که آنها پیشنهاد «شفاهی» ترابوزان اسپور را قبول کرده و در انتظار پیشنهاد رسمی و کتبی هستند.

پیکان ضمن انتقاد از مطالب برخی از رسانه‌ها درباره نقش وی در تصمیم سیدمجید حسینی گفت: ما با باشگاه ترابوزان شفاهی صحبت کردیم و توافقات زیادی داشتیم. آنها قرارداد سه ساله با بیش از ۸۵۰ هزار یورو پیشنهاد دادند. ما نسبت به این پیشنهاد دیدگاه مثبتی داریم.

مدیر برنامه حسینی تاکید کرد: اگر پیشنهاد رسمی ارائه شود مطابق آن اقدام می‌کنیم ولی چگونه می‌توانم قراردادی که وجود ندارد را امضا کنم؟