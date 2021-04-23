به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» به درگیری های شب گذشته نظامیان صهیونیست با فلسطینیان در قدس اشغالی واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در سخنان خود اقدامات وحشیانه نظامیان صهیونیست در درگیری های شب گذشته در قدس را که طی آن بیش از ۱۰۰ فلسطینی زخمی شدند، به شدت محکوم کرد.

اسماعیل هنیه در همین خصوص اظهار داشت: تمامی فلسطینیان در قلب مواجهه با رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی قرار دارند. ما هیچگاه قدس را رها نمی کنیم. جنبش حماس همواره در کنار ساکنان قدس باقی خواهد ماند.

گفتنی است، به دنبال یورش وحشیانه نظامیان صهیونیست به قدس اشغالی طی شب گذشته درگیری های شدیدی میان آنها و فلسطینیان ساکن این شهر به وقوع پیوست. شاهدان عینی اعلام کردند که صهیونیستها از گلوله های جنگی و گاز اشک آور علیه فلسطینیان استفاده کردند.

منابع رسانه ای اعلام کردند که به دنبال درگیری های مذکور بیش از ۱۰۰ فلسطینی به شدت زخمی شدند. حال شماری از مجروحان نیز وخیم گزارش شده است. در میان مجروحان نام یک خبرنگار به چشم می خورد.