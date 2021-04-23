احتمال حضور «استراماچونی» در لیگ ستارگان قطر

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه کالچو مرکاتو ایتالیا خبر داد «فدریکو پاستورلو» نماینده آندره استراماچونی مذاکراتی با یک تیم قطری انجام داده است و این مربی ایتالیایی در حال ارزیابی پیشنهاد جدید خود برای ماجراجویی در خاورمیانه است.

این روزنامه با اشاره به عملکرد موفقیت آمیز استراماچونی در تیم استقلال و خاطرات خوب هواداران این تیم از مربی ایتالیایی، به رشد فوتبال قطر در سال‌های گذشته پرداخت و اعلام کرد استراماچونی در صورت حضور در لیگ ستارگان قطر با مربیان بزرگ دیگری چون «لوران بلان» و «ژاوی هرناندز» رقابت خواهد کرد.

کالچو مرکاتو همچنین به آکادمی اسپایر در قطر که برای پرورش استعدادهای فوتبال ایجاد شده، پرداخت و در پایان نوشت: «استراماچونی ممکن است در قطر بر زمین بنشیند و تاریخ سازی کند.»