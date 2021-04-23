روسیه: بهبود رابطه با آمریکا نیازمند اراده سیاسی متقابل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین می گوید بهبود رابطه مسکو-واشنگتن نیازمند اراده سیاسی متقابل است.

وی ادامه داد: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه همواره این اراده را نشان داده و به بهبود و احیای رابطه با آمریکا علاقمند است.

به گفته پسکوف، مسکو هیچ کاری که به این رابطه لطمه بزند انجام نداده است. روسیه آغازگر تخریب رابطه و رساندن آن به وضعیتی که اکنون شاهد هستیم، نبوده است.

وی در نهایت گفت: ما از همتایان آمریکایی‌مان کلماتی را می‌شنویم مبنی بر آمادگی برای برگزاری گفتگو درباره مسائل مربوط به منافع دوجانبه ولی متاسفانه این بیانیه‌های طرف آمریکایی با برخی کارهای مشخص آنها تطابق ندارد.

به گزارش مهر، روابط روسیه-آمریکا این روزها درگیر تنشی بی سابقه است. طرح اتهاماتی نظیر حملات سایبری، دخالت روسیه در روند انتخاباتی ۲۰۲۰ و همچنین تحولات اوکراین از دلایل این تنش عنوان می شود.

این در حالی است که ناتو هم از مدت ها پیش در ادامه پروژه مهار روسیه، حضور نظامی خود را در مرزهای این کشور افزایش داده است.