افت سهام اروپا در معاملات روز جمعه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، سهام اروپایی در معاملات امروز، جمعه، در حالی افت کرد که سرمایه‌گذاران در حال بررسی داده‌های اقتصادی و گزارشات درآمدهای شرکت‌ها هستند.

شرکت‌های بزرگ اروپا نظیر ایر لیکویید، شفلر، لافارج هولسیم، رنو و مرک، امروز گزارش درآمد خود را اعلام خواهند کرد.

شرکت دایملر (سازنده مرسدس بنز) اعلام کرد سود این شرکت در سه ماهه اول رشد داشته اما در سه ماهه دوم ممکن است با کمبود تراشه کامپیوتری در جهان تحت فشار قرار بگیرد.

گزارش پی‌ام‌آی اروپا امروز منتشر شده و نشان داد که ریکاوری اقتصادی این منطقه سرعت گرفته است.

داکس آلمان ۰.۷۰ درصد افت کرد، کاک فرانسه ۰.۴۴ درصد پایین آمد و فوتسی انگلیس ۰.۵۵ درصد پایین آمد. فوتسی ایتالیا هم با افتی ۰.۴۲ درصدی روبرو شد.

شاخص پن‌یوروپین استاکس اروپا تا ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران ۰.۵۰ درصد افت کرد. معاملات اروپا تا ساعاتی دیگر ادامه دارد.

در بازار ارز، یورو ۰.۴۵ درصد در مقابل دلار تقویت شد و به نرخ برابری ۱.۲۰۶۹ واحد رسید. پوند انگلیس ۰.۳۱ درصد در مقابل دلار آمریکا رشد کرد و نرخ برابری آنها به ۱.۳۸۸ واحد رسید.