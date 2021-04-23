خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل - رامین حسین آبادیان: عصر روز چهارشنبه بود که خبر انفجار در کارخانه موشکی «تومر» وابسته به رژیم صهیونیستی رسانه‌ای شد. بامداد روز پنجشنبه نیز رسانه‌های صهیونیستی از اصابت یک موشک به نزدیکی تأسیسات اتمی «دیمونا» خبر دادند. در همین ارتباط، «آویخای ادرعی» سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی به انفجار در نزدیکی تاسیسات هسته‌ای دیمونا واکنش نشان داد و به ناکامی پدافند هوایی تل‌آویو در رهگیری موشک شلیک اذعان کرد.

این سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی عنوان کرد: تحقیقات اولیه در خصوص حادثه شلیک موشک زمین به هوا به اسرائیل بیانگر این است که رهگیری موشک صورت نگرفته است. از سوی دیگر، «بنی گانتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز ضمن اعتراف به ناکارآمدی سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین رژیم صهیونیستی، گفت: «در خصوص شکست عملیات رهگیری موشکی این سامانه تحقیق خواهد کرد». وی افزود: «برای رهگیری موشک تلاش صورت گرفت اما با شکست مواجه شد. ما درباره این حادثه تحقیق خواهیم کرد».

رژیم صهیونیستی در حالی به ناکامی خود در رهگیری موشک شلیک شده به دیمونا اذعان می‌کند که مدعی است که از جدیدترین و پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاعی ساخت آمریکا موسوم به گنبد آهنین برخوردار است رژیم صهیونیستی در حالی به طور رسمی به ناکامی خود در رهگیری موشک شلیک شده به دیمونا اذعان می‌کند که این رژیم مدعی است که از جدیدترین و پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاعی ساخت آمریکا موسوم به گنبد آهنین برخوردار است. اصابت موشک شلیک شده توسط مقاومت به نزدیکی تأسیسات حساس و راهبردی دیمونا بیش از هرچیزی ناکارآمدی سقف پوشالی صهیونیست‌ها یعنی سامانه گنبد آهنین را نمایان ساخت.

رژیم صهیونیستی در طول سالیان متمادی تبلیغات بسیاری بر روی غیر قابل خدشه و نفوذ بودن سامانه گنبد آهنین انجام داده است؛ به طوری که سران تل‌آویو آن را کارآمدترین پوشش ضد موشک در جهان نامیدند.

با این حال، پس از وقوع سلسله جنگ‌های متعدد رژیم صهیونیستی با مقاومت به ویژه در فلسطین و لبنان، ناکارآمدی سامانه مذکور بیش از هر زمان دیگری نمایان شد و اکنون نیز این ناکارآمدی با اصابت موشک به نزدیکی دیمونا به اوج خود رسیده است.

واقعیت این است که شلیک موشک به تأسیسات اتمی رژیم صهیونیستی بدون اینکه این رژیم قادر به رهگیری آن باشد موجب شد تا معادلات نبرد و قواعد درگیری دستخوش تغییر و تحولات فراوانی شوند. در همین ارتباط، «عبدالباری عطوان» تحلیلگر مشهور جهان عرب می‌نویسد: «به نظر می‌رسد که صبر راهبردی به پایان رسیده است. افزون بر این ثابت شد که قدرت گنبد آهنین چیزی جز یک دروغ بزرگ نیست».

مقاومت با شلیک موشک به سمت یکی از راهبردی‌ترین تأسیسات رژیم صهیونیستی این پیام مهم را به صهیونیست‌ها مخابره کرد که اهداف حساس آن در تیررس قرار دارند و در صورت ارتکاب هرگونه حماقت از سوی تل‌آویو، این اهداف و تأسیسات هدف قرار خواهند گرفت.

از همین روی، می‌توان به سلسله تحولات اخیر از جمله انفجار در کارخانه موشک «تومر» و نیز شلیک موشک به تأسیسات دیمونا به عنوان یک هجوم نظامی بازدارنده نگاه کرد؛ هجومی که قطعاً موجب خواهد شد تا صهیونیست‌ها در هرگونه حماقت احتمالی آتی خود علیه مقاومت تجدیدنظر کنند. اکنون مقامات تل‌آویو به خوبی دریافته‌اند که قدرت موشکی مقاومت بسیار بیش از آن چیزی است که آنها ارزیابی می‌کردند.‌ پس از حمله به تأسیسات دیمونا مقامات تل‌آویو به خوبی دریافته‌اند که قدرت موشکی مقاومت بسیار بیش از آن چیزی است که آنها ارزیابی می‌کردند

بر همین اساس، پر واضح است که مقاومت با حمله موشکی به تأسیسات دیمونا توانست قواعد درگیری را تغییر داده و معادله بازدارندگی جدیدی را به رژیم صهیونیستی تحمیل کند. اما این همه دستاوردی که مقاومت از رهگذر حمله موشکی به تأسیسات دیمونا محقق کرد، نیست.

در همین ارتباط باید گفت که در پی حمله موشکی اخیر به تأسیسات دیمونا و نیز وقوع انفجار در کارخانه موشکی رژیم صهیونیستی، مقاومت توانست معادله‌ای را که صهیونیست‌ها سالهاست برای تحقق آن تلاش می‌کنند، به خودِ آنها تحمیل کند و آن، «معادله وحشت» است. مقامات رژیم صهیونیستی همواره تصور می‌کردند که تنها خود قادر به تحمیل معادله وحشت به مقاومت در منطقه هستند اما رویدادهای چند روز اخیر ثابت کرد که مقاومت در جدیدترین دستاورد خود توانسته است معادله مذکور را به صهیونیست‌ها تحمیل کند.

مقامات اسرائیلی اکنون دیگر موجودیت خود را در مواجهه با تهدیدی بزرگ می‌بینند. علت این مسأله هم آن است که صهیونیست‌ها موجودیت خود را در گرو حفظ صهیونیست‌هایی می‌بینند که آنها را طی سالیان متمادی از سراسر جهان به اراضی اشغالی فلسطین منتقل کرده‌اند. مهاجران یهودی کسانی هستند که صهیونیست‌ها به آنها وعده یک زندگی سرشار از امنیت و آرامش را داده‌اند. اکنون این امنیت و آرامش از شهرک‌نشینان صهیونیست به عنوان بزرگترین پشتوانه موجودیتی اسرائیل سلب شده است.

پس از حمله به دیمونا رژیم صهیونیستی خود را در برابر یک تهدید موجودیتی بزرگ می‌بیند بر اساس آنچه که گفته شد، کاملاً بدیهی است که در چنین شرایطی، رژیم صهیونیستی خود را در برابر یک تهدید موجودیتی بزرگ می‌یابد؛ تهدیدی که البته بی ارتباط با سیاست‌های خصمانه چند سال اخیر «بنیامین نتانیاهو» علیه مقاومت هم نیست. در سایه این افزایش ناامنی، باید گفت که در نتیجه سیاست‌های مقامات رژیم صهیونیستی، تضادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اراضی اشغالی نیز رفته رفته آشکار می‌شوند و صهیونیست‌ها را بیش از پیش با بحران مواجه خواهند ساخت.

پس از حمله موشکی اخیر به تأسیسات راهبردی دیمونا مشخص شد که آسیب پذیری رژیم صهیونیستی تنها به حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محدود نمی‌شود و دیگر حوزه‌ها نظیر نظامی و امنیتی را در بر می‌گیرد. اگر شهرک‌های صهیونیست نشین مختلف در اراضی اشغالی به صحنه اعتراضات گسترده به اوضاع اقتصادی در این اراضی تبدیل شده بودند، امروز شهرک‌نشینان به ضعف و آسیب پذیر بودن این رژیم در برابر ضربات امنیتی نیز معترض هستند.