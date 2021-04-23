به گزارش خبرنگار مهر، پرویز قزلباش بعد از ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با بیان اینکه اعمال محدودیت‌های کرونا قطعاً در کنترل این بیماری بسیار موثر است. گفت: محدودیت‌های کرونایی هر چه قدر اصولی‌تر، جدی‌تر و مداوم‌تر باشد، پیک بیماری زودتر، سریع‌تر و با تلفات کمتر خواهد بود.

وی با بیان اینکه در شرایطی که وارد پیک می‌شویم، این محدودیت‌ها است که نقش اصلی را در کنترل بیماری دارد، افزود: بیماران سرپایی و بستری مبتلا به کرونا در استان زنجان روند افزایشی دارد.

قزلباش ادامه داد: با ارزیابی که انجام شده، سیستم بستری سرپایی و موقت بسیار رضایت‌بخش گزارش شده و در حوزه سرپایی نیز در حال رصد روند خطی شدن آن هستیم.

رئیس علوم‌پزشکی استان زنجان با بیان اینکه افراد مبتلا به کرونا نمی‌توانند وارد فاز سوم بالینی تزریق واکسن مشترک ایران و کوبا شوند، گفت: افرادی که وارد مطالعه تزریق واکسن کوبایی و ایرانی می‌شوند تا هفت ماه بعد از تزریق، تحت پوشش حوزه بهداشت و درمان و نیز بیمه قرار خواهند گرفت.

قزلباش افزود: داروی تزریقی رمدسیویر جزو داروهای اصلی برای درمان بیماری به کار می‌رود و در درمان بیماری موثر بوده و روند مرگ و میر را کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: پزشک فقط بر اساس اکسیژن خون تصمیم به بستری نمی‌گیرد، بلکه آزمایش‌ها و سی‌.تی.‌اسکن در کنار میزان اکسیژن خون موثر است.

رئیس علوم‌پزشکی استان زنجان گفت: بعد از بهبودی از بیماری باید دلیل تنگی نفس را بدانیم شاید بیماری زمینه‌ای باشد و در صورت ادامه تنگی نفس به پزشک مراجعه شود.