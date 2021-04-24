پرویز قزلباش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان زنجان همچنان در خصوص بیماری کرونا روند صعودی دارد، گفت: وضعیت ماهنشان هم از حالت نارنجی به قرمز تغییر کرد.

وی به بالا بودن میزان آمار روزانه مبتلایان کرونا در استان زنجان نسبت به استان‌های همجوار اشاره کرد و ابراز داشت: بیماران بستری، سرپایی و مثبت کرونا در استان افزایش یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه در استان زنجان بیشترین تست و میزان پیگیری و رهگیری انجام می‌شود، گفت: دقیق‌ترین آمار کرونا در کشور در استان زنجان ارائه می‌شود.

قزلباش با بیان اینکه تزریق واکسن بر اساس اولویتی که وزارت بهداشت اعلام می‌کند، انجام خواهد شد، تاکید کرد: کادر درمان یا افرادی که در معرض خطر ابتلا به کرونا هستند، در اولویت اول تزریق قرار دارند و تا کنون ثابت نشده که بیماری کرونا از طریق حیوانات خانگی انتقال پیدا کند.

وی افزود: بانوان باردار به کرونا حساس‌تر بوده و به دلیل تغییرات بیولوژیکی بیشتر در معرض ابتلا هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه افرادی که دارای بیماری کرونا هستند نمی‌توانند در دوران بیماری واکسن دریافت کنند، تصریح کرد: افراد سالم که واکسن دریافت می‌کنند تا هفت ماه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی قرار می‌گیرند و در صورت داشتن عوارض این افراد تحت پوشش حوزه بهداشت استان قرار می‌گیرند.

قزلباش با بیان اینکه حدود ۴۰۰ نفر از بیماران کرونایی به صورت سرپایی توسط داروی ردمی سیور در خانه قرنطینه شده و درمان می‌شوند، افزود: رضایت بیماران از تجویز این دارو خوب است.

وی با بیان اینکه کمرنگ شدن پروتکل‌های بهداشتی، وضعیت شیوع این بیماری همه گیر را تغییر می‌دهد، افزود: ستاد ملی کرونا قبلاً نسبت به رنگ‌بندی‌ها محدودیت‌هایی را تعریف کرده، با تغییر رنگ شهرستان‌ها محدودیت‌های جدید هم اعمال می‌شود و تا پایان هفته محدودیت تردد و فعالیت اصناف در استان ادامه دارد.