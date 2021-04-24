«سِرّ عشق» رونمایی شد/ شنیدن مناجات در یک فرصت مغتنم

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «سِرّ عشق» مشتمل بر خوانندگی چند هنرمند موسیقی ایرانی در قالب مناجات‌های ماه مبارک رمضان روز شنبه چهارم اردیبهشت ماه با حضور رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در فرهنگسرای رسانه رونمایی شد.

این آلبوم شامل ۸ آواز با اجرای آواز خوانان توانمندی از ۲ نسل مختلف آواز دستگاهی ایران از جمله داود فیاضی، محمد ملاآقایی، علیرضا حاجی طالب و علی صدیقی‌راد روی اشعاری از شاعران کلاسیک و برجسته‌ای همچون حافظ، سعدی، عطار نیشابوری، نظامی، فخرالدین عراقی و باباطاهر است. این آوازها در مایه‌های ماهور، چهارگاه، افشاری، ابوعطا، شوشتری، منصوری، بیات‌ترک، دشتی و دشتستانی اجرا شده‌اند.

شناسایی ذائقه مخاطب کار بسیار مهمی است

مهدی محمدی رییس فرهنگسرای رسانه در ابتدای این برنامه گفت: ما تقریباً از ابتدای ماه مبارک رمضان یک آغاز دیگری هم در حوزه موسیقی با هدف شناسایی ذائقه مناسب داشتیم که برای ما جالب بود. ما امسال در فرهنگسرا برنامه‌ای را طراحی کردیم و آن دعوتی از گروه موسیقی از مازندران برای اجرای موسیقی محلی این منطقه در مقام هرایی بود. فضایی که در برگیرنده مناجات و فضای ماه رمضان است. این تجربه اجرایی که در گذشته هم مورد توجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بوده و هست برای ما بسیار جالب بود کما اینکه وقتی این موسیقی را در فضای مجازی بارگذاری کردیم دیدیم که مخاطبان استقبال بسیار خوبی از این برنامه انجام داده و بالغ بر چندصد هزار بار دیده شد. این نشان دهنده نکته مهمی است. اینکه وقتی کار خوبی تولید شود حتماً با استقبال شهروندان مواجه می‌شود.

وی با اشاره به آلبوم «سر عشق» توضیح داد: ما در شکل اجرایی همراه دوستانمان در امور موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بودیم و می‌توانم اذعان کنم تلاش‌های بسیار زیادی برای تولید آلبوم شکل گرفته که وجه آرامش دهی آن به ویژه در ماه مبارک رمضان برای من به عنوان یک شنونده بسیار جذاب و شنیدنی بود. در این آلبوم خوانندگان ذوق هنرمندانه‌ای را به خرج دادند که با الهام از اشعار کلاسیک فضای با سلیقه‌ای را پیش روی شنوندگان قرار داده شود. به هر حال به قول شهید اوینی هنر حقیقتی برای بیان شیدایی است و هرچه قدر هنر قدرت بیشتری برای ارائه داشته باشد این حقیقت را بیشتر نمایان می‌کند و امیدوارم بنده و همکارانم در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بتوانیم در تحقق این مسیر قدم‌های موثری را برداشته باشیم.

تولید موسیقی فاخر و کاربردی وظیفه اصلی ماست

علیرضا زندوکیلی معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز در این آیین رونمایی اظهار کرد: با توجه به منویات ریاست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران توانسته‌ایم کارهای مشارکتی خوبی را با همراهی و همکاری فرهنگسراها داشته باشیم. که تولید آلبوم سر عشق نیز بخشی از این فعالیت‌های مشارکتی است. به هر حال مناجات خوانی یکی از بحث‌های بسیار مهم و ارزشمند موسیقی ایرانی است که در مناسبت‌های مختلف با این ویژگی که عامه مردم با آن ارتباط برقرار می‌کنند و این نکته ارزشمندی است که می‌توانیم فارغ از یک ژانر ارزشمند در موسیقی ایرانی و مقامی مورد توجه قرار دهیم.

وی با بیان اینکه تولید موسیقی فاخر و کاربردی وظیفه اصلی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است، افزود: وظیفه ما این است که هنر را به خانه ببریم و این وظیفه مهمی است که هم اکنون توسط همکارانم در امور موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در حال انجام است و من امیدوارم تولید آلبوم سر عشق مقدمه‌ای برای تولید آثار مشابه دیگر در حوزه‌های محتوایی پیرامون ماه مبارک رمضان باشد. البته این تنها کار مشترک ما با فرهنگسراها نیست و ما در نظر داریم با همکاری دیگر فرهنگسراها کارهای مهم دیگری را انجام دهیم که نمونه‌ای برای هدف تولید موسیقی فاخر باشد.

یک فرصت مغتنم برای گردآوری مقوله مناجات خوانی در آواز ایرانی

امیرحسین سمیعی مدیر امور موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز درباره آلبوم «سر عشق» گفت: در یک سال گذشته که تولیدات ما حجم زیادی داشت از هیچ تریبونی فرصتی برای ارائه گزارش کارها در امور موسیقی سازمان نداشتیم. بنابراین فقط من فرصت را مغتنم شمرده و از رییس سازمان تشکر ویژه‌ای دارم که افق گسترده‌ای را پیش روی ما نشان داد. ما با این افق گسترده توانستیم جریان موثری بسازیم. کما اینکه همین ایده‌هایی که به منصه اجرا می‌رسید که واقعاً باید از همه همکارانم به ویژه حجت‌الاسلام امرودی، جناب زندوکیلی و سعید صدراییان قدردانی می‌کنم که در انجام تکالیف ما همراهی ویژه‌ای داشتند.

وی افزود: هدف ما این است که در حوزه موسیقی آیینی حرکت بادوام و سنجیده‌ای داشته باشیم. نکته‌ای که در آلبوم «مرثیه ناتمام» آن را آغاز کردیم و امروز در قالب آلبوم «مناجات خوانی» ادامه می‌دهیم. به هر حال در مقوله مناجات خوانی ما به یک وحدتی می‌رسیم که هیچ گونه اختلافی در آن نیست. همین شرایط مبنای فعالیت‌های ما برای تولید آلبوم سر عشق شد و ما تلاش کردیم که آوازخوانی هایی که در حوزه مناجات خوانی وجود دارد را ثبت کرده و به یک مجموعه واحدی برسیم. ما در این حوزه این بار به سراغ هنرمندانی رفتیم که تجربه بیشتری از جوان‌های هنرمند ما دارند و فکر می‌کنم کیفیت اثر به گونه‌ای باشد که بتواند با استقبال مخاطبان این گونه آثار مواجه شود.

چند توصیه مهم درباره تحقق فرهنگی شعار سال ۱۴۰۰

حجت الاسلام میثم امرودی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز در بخش دیگری از این مراسم توضیح داد: در این دوران بسیار سخت تولید آثار فاخر کار بسیار دشواری است که من جا دارد از همه همکارانم در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران قدردانی کنم که کار جهادی ویژه‌ای داشتند. به هر حال امسال سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها است ولی این راهم می‌دانیم وضعیت مردم عزیزمان شرایط خوبی نیست که باید در این زمینه کارهای بسیار زیادی صورت گیرد. اما پرسش اینجاست این تولید در شعار سال ۱۴۰۰ مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگی هنری هم هست؟ که باید پاسخ داد قطعاً باید این کار را انجام داد و غفلت از این فرمان عاقلانه و دقیق کار شایسته‌ای نیست. پس پوشش دادن این شعار در حوزه فرهنگ و هنر نیز امری ضروری است که باید همه دستگاه‌های فرهنگی به آن توجه کنند.

وی با اشاره به کمبود بودجه در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و تعطیلی اغلب مراکز فرهنگی زیر مجموعه به دلیل قرار گرفتن در شرایط کرونایی افزود: در این شرایط سخت بودجه‌ای که برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده حتی پرداخت حقوق کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران میسر نیست. اما به واسطه تلاش جهادی همکارانم در امور موسیقی سازمان کارهای بسیار زیادی صورت گرفته که واقعاً جا دارد از همه آن‌ها قدردانی کنم. اما بازهم تاکید می‌کنم که برای تحقق شعار سال موضوع توجه به بودجه از سوی دولت و دیگر سازمان‌های مربوطه به ویژه شورای اسلامی شهر تهران باید حمایت‌های ویژه‌ای صورت گیرد که بتوانیم مشکلات را به صورت حداکثری مانع زدایی کنیم. ما اکنون موانع زیادی داریم که وضعیت اهل هنر و فرهنگ را در وضعیت نامطلوبی قرار داده است. پس حداقل مانع‌زدایی‌ها این است که این عزیزان نگران حداقل‌ترین داشته‌های خود نباشند. این درخواست از باب یک تقاضاست و ما هم می‌دانیم وضعیت اقتصادی کشور به چه گونه‌ای است. اما تاکید می‌کنم توجه به وضعیت فرهنگی از سوی متولیان بودجه نیز می‌تواند جزو سرلوحه کارها قرار گیرد.

بی اعوجاج‌ترین موسیقی را می‌توان در مناجات شنید اگر...

رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره ویژگی‌های آلبوم «سرعشق» گفت: توجه به معنویت یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسان است. پس توجه به همین مقوله مناجات ضرورت بشر است که ماه مبارک رمضان اوج این نیازهاست که تبلور آن در ادبیات ما نیز موج می‌زند. گویی در ماه رمضان همه ابزار آماده است که رفع تشنگی با مناجات صورت گیرد. به اعتقاد من نجوا یک مناسک است که در ایام سال هم اجرا می‌شود. نجوا یک درمان و یک آرامش است. شما دقت کنید آنها که اهل سجاده و نماز هستند چقدر آرامند. آنها که نجوا می‌کنند در دفتر الهی نامشان ثبت می‌شود.

وی با اشاره به بهره‌مندی‌هایی که از مناجات حاصل می‌شود، اظهار کرد: «سر عشق» یعنی تشنگی، یعنی بیمار خدا شدن، یعنی بی نامی و درود خدا بر شما که اثر به این زیبایی را تولید کردید. به هر حال مناجات ما در ایام گرامی خداوند، عجین با موسیقی است. شاید بی‌گناه‌ترین و بی اعوجاج‌ترین موسیقی را می‌توان در همین مناجات یافت کرد و اگر ما چند نکته را رعایت کنیم، می‌توانیم در این زمینه توفیقات زیادی هم داشته باشیم. در این راستا توجه به زیست اجتماعی مومنانه، محتوای اشعار انتخاب شده، نوع موسیقی استفاده شده، جایگاه مجلس اجرای موسیقی، توجه به چگونگی اجرای برنامه می‌توانند مناجات‌های ما را به «سر عشق» نزدیک کند.