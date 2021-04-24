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۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۴:۲۵

هماهنگ کننده تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

اعضای یک بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری اهدا شد

اعضای یک بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری اهدا شد

شهرکرد- هماهنگ کننده تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: اعضای یک بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری به بیماران نیازمند اهدا شد.

زهرا سیاح در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اعضای یک بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری به بیماران نیازمند اهدا شد، اظهار داشت: عباسقلی کلواری دچار مرگ مغزی شده بود که با رضایت خانواده این بیمار، اعضای این بیمار مرگ مغزی به چهار بیمار نیازمند اهدا شد.

وی عنوان کرد: این بیمار مرگ مغزی اهل منطقه لردگان بوده است که به سبب خونریزی مغزی به کما رفته بود دچار مرگ مغزی شده بود.

سیاح بیان کرد: عمل جدا سازی اعضا در بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد انجام شده است.

وی گفت: اعضای جدا سازی شده برای پیوند زدن به نیازمندان به استان‌های تهران و فارس ارسال شد.

کد مطلب 5196539

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