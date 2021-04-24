به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قدس نت، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از به صدا در آمدن آژیرهای خطر در شهرک‌های صهیونیست نشین اطراف نوار غزه خبر داد.

اخبار منتشر شده از سوی رسانه‌های صهیونیستی نیز اظهارات سخنگوی ارتش رژیم اشغالگر قدس را تأیید کردند.

در عین حال برخی گزارش‌ها هم از شنیده شدن صدای انفجار در مناطق شمالی نوار غزه حکایت می‌کنند؛ انفجارهایی که در نتیجه فعالیت سامانه موشکی گنبد آهنین رژیم صهیونیستی و تلاش این سامانه برای هدف قرار دادن موشک‌های مقاومت فلسطینی در آسمان منطقه به گوش می‌رسند.

طبق ادعای سخنگوی ارتش رژیم اشغالگر علت به صدا در آمدن آژیرهای خطر در حال بررسی است.

پایگاه صهیونیستی «مفزاک درومی» نیز دقایقی پیش از شلیک یک فروند راکت فلسطینی از سوی نوار غزه به سمت شهرک سدیروت خبر داد.

شب گذشته، شبکه المنار لبنان به نقل از رسانه‌های فلسطینی گزارش داد که بامداد امروز (شنبه ۴ اردیبهشت) ۱۰ فروند موشک فلسطینی برای دومین بار از سوی نوار غزه به سمت شهرک‌های صهیونیست نشین مجاور این باریکه پرتاب شد.

این حمله راکتی کمتر از دو ساعت پس از حمله راکتی نیروهای مقاومت نوار غزه به شهرک‌های اسرائیلی انجام گرفت؛ حمله‌ای که بلافاصله با آتش توپخانه ارتش رژیم اشغالگر قدس رو به رو شد.

گفتنی است که تبادل آتش میان جبهه مقاومت فلسطین در نوار غزه با ارتش تا بُن دندان مسلح اسرائیلی همزمان با تظاهرات گسترده مردم در کرانه باختری و نوار غزه در حمایت از حقوق ملت فلسطین در قدس اشغالی برای ورود به مسجد مبارک الاقصی و باب العمود صورت می‌گیرد.