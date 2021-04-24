خطر افزایش مرگ در بین بازماندگان کرونایی تا ۶ ماه بعد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس دیلی، محققان دانشگاه واشنگتن همچنین بیماریهای متعدد مرتبط با کووید ۱۹ را فهرست بندی کرده، و یک نمای کلی از عوارض طولانی مدت این بیماری را ارائه میدهند و بار سنگینی را که این بیماری در سالهای آینده بر دوش مردم خواهد گذاشت، نشان میدهد.
این مطالعه شامل بیش از ۸۷ هزار بیمار کرونایی و حدود ۵ میلیون بیمار تحت کنترل بود.
«زیاد العلی»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره میگوید: «مطالعه ما نشان میدهد که حداکثر تا شش ماه پس از تشخیص بیماری کووید ۱۹، خطر مرگ حتی پس از یک مورد خفیف کووید ۱۹ کم نیست و با شدت بیماری افزایش مییابد.»
وی در ادامه توضیح میدهد: «اغراق نیست اگر بگوییم که اثرات و عوارض طولانی مدت کووید ۱۹ بحران بزرگ بعدی سلامت است. پزشکان باید در ارزیابی افرادی که این بیماری را داشته اند هوشیار باشند. این بیماران به مراقبتهای چندرشته ای یکپارچه نیاز دارند.»
در مطالعه جدید، محققان مقیاس بالقوه ای از مشکلات را مورد بررسی قرار دادند و طیف وسیعی از عوارض نظیر مشکلات تنفسی و تپش نامنظم قلب و همچنین مشکلات سلامت روان و ریزش مو را بررسی کردند.
محققان پی بردند که پس از زنده ماندن از عفونت اولیه (بیش از ۳۰ روز اول بیماری)، بازماندگان کووید ۱۹ در طی شش ماه بعد نسبت به جمعیت عمومی ۶۰ درصد بیشتر با افزایش خطر مرگ روبرو بودند.
در طول شش ماه بعد، مرگ و میر بیش از حد در میان تمام بازماندگان کووید ۱۹ هشت نفر در هر ۱۰۰۰ بیمار تخمین زده شد. در میان بیمارانی که به خاطر شدت بیماریشان در بیمارستان بستری شدند، در طول شش ماه بعد ۲۹ مورد مرگ در هر ۱۰۰۰ بیمار وجود داشت.
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