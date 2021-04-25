تدوین برنامه جامع حوزه مسائل فرهنگی یزد در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی در جلسه مدیران دستگاه های فرهنگی استان یزد که در محل دفتر استاندار برگزار شد، با اشاره به ضرورت بهم پیوستگی و هم راستایی فعالیت دستگاه های مختلف فرهنگی استان، اظهارداشت: بخش فرهنگ و اقدامات این حوزه از حساسیت های خاصی برخوردار بوده و لذا لازمه حل بعضی از معضلات لاینحل فرهنگی؛ هماهنگی و انسجام در انجام فعالیت ها و اقدامات و نیز اشتراک نظرات و دیدگاه ها در نوع پرداختن به این موضوعات است.

وی با اشاره به برخی فعالیت ها و اقدامات انجام شده در حوزه فرهنگی استان و گزارشات ارائه شده در نشست، تصریح کرد: گزارش عملکرد های موجود در این حوزه، نشان دهنده وجود روحیه تعامل و هم افزایی کم نظیر بین دستگاه های مرتبط در این مقطع زمانی است به طوری که دستگاه های مختلف برای اجرای یک برنامه، با یکدیگر هماهنگ شده و با همراهی هم برنامه را به پیش می برند.

استاندار یزد در ادامه به تدوین برنامه جامع در حوزه مسائل فرهنگی استان تاکید و خاطرنشان کرد: با تدوین این برنامه و هم افزایی و مشارکت همه دستگاه ها و ذی نفعان در راستای تحقق اهداف و محورهای این برنامه، توان کار در حوزه فرهنگ استان به مراتب افزایش می یابد.

طالبی همچنین به ظرفیت های بسیار خوب بخش خصوصی استان برای مشارکت در حوزه های مختلف اشاره و اضافه کرد: تدوین برنامه جامع فرهنگی استان به نوعی می تواند حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی بخش خصوصی را در برگیرد چراکه در حال حاضر مجموعه های بزرگ صنعتی و معدنی، براساس مقتضیات زمان بعضی هزینه ها را در حوزه های مختلف انجام می دهند، از این رو در صورت وجود پیشنهادات فرهنگی، امکان جلب مشارکت بخش خصوصی برای انجام کارهای اثر گذار و ماندگار در این حوزه وجود دارد.

ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و حمایت از حوزه رسانه، چاپ کتاب، تاسیس موزه، استفاده از ظرفیت های اوقاف برای انجام اقدامات اقتصادی _ فرهنگی از دیگر موضوعات مورد تاکید در این نشست بود.