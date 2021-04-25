آزمون نظام مهندسی تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در اطلاعیه‌ای از تعویق زمان برگزاری آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان که قرار بود اردیبهشت امسال برگزار شود، خبر داد.

در این اطلاعیه تصریح شده است: به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسان می‌رساند، آزمون ورود به حرفه مهندسان که مقرر بود در روزهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شود بنا به دستور وزیر راه و شهرسازی و به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری کرونا تا اطلاع بعدی معوق و زمان بعدی برگزاری آن با توجه به شرایط بهداشت عمومی تا پایان مرداد ماه از طریق همین سامانه اعلام خواهد شد.

گفتنی است، آزمون ورود به حرفه مهندسان در هفت رشته عمران، معماری، تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی، نقشه‌برداری، شهرسازی و ترافیک برگزار می‌شود. صلاحیت‌های ذکر شده نیز برای آزمون در رشته‌های مختلف بدین شرح است: رشته‌های معماری (نظارت- طراحی- اجرا)، عمران (نظارت- محاسبات- اجرا – طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان- ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی)، تأسیسات‌مکانیکی (طراحی- نظارت- اجرا)، تأسیسات‌برقی (طراحی- نظارت- اجرا)، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک.