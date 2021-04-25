برگزاری بازارچه جشن رمضان در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فتح آبادی گفت: با امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد استان تهران با یک شرکت اینترنتی که در زمینه فروش فعالیت می کند، مددجویان از معافیت و پس از یک دوره زمانی از تخفیف در کارمزد فروش برخوردار می شوند.

وی افزود: کمیته امداد در حوزه اشتغال و خودکفایی تنها به پرداخت تسهیلات اشتغال اکتفا نمی کند و در زمینه آموزش، پشتیبانی، بازاریابی و فروش نیز به مجریان طرحهای اشتغال و خودکفایی خدمات ارائه می دهد.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان تهران ادامه داد: جشن رمضان امسال به صورت مجازی آغاز و پس از پایان ماه مبارک رمضان نیز ادامه خواهد داشت.

وی، گفت: این تفاهم نامه از فروردین ماه امسال عملیاتی شده است و بر اساس آن مددجویان معرفی شده پس از یک دوره سه ماهه معافیت پرداخت کارمزد، از ۵۰ درصد تخفیف کارمزد فروش محصولات این شرکت اینترنتی برخوردار می شوند.

فتح آبادی، یادآور شد: تاکنون بیش از ۲۸۰ مددجوی تهرانی به عنوان فروشنده در سایت ثبت نام کرده اند و انشاءالله از هشتم اردیبهشت ماه مصادف با ۱۵ ماه مبارک رمضان همزمان با ولادت امام حسن مجتبی (ع) فعالیت خود را آغاز خواهند نمود.